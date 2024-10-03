Роспотребнадзор сообщил о наличии тест-системы на вирус Марбург

2 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об угрозе новой глобальной эпидемии вируса Марбург. Организация оценила риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне. Зарегистрировано уже 27 случаев, девять из них были с летальным исходом. Большинство случаев заболевания подтверждено у работников здравоохранения из двух медицинских организаций в столице Руанды Кигали.