Роспотребнадзор сообщил о наличии тест-системы на вирус Марбург
Роспотребнадзор следит за информацией об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде, у ведомства есть тест-система на это заболевание. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за вируса Марбург в Руанде находится на контроле Роспотребнадзора. Проводится непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков», – отметили в ведомстве.
В пунктах пропуска через госграницу специалисты Роспотребнадзора выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний. Для купирования завоза вируса в Россию у ведомства имеется диагностическая тест-система.
В Роспотребнадзоре также призвали россиян учитывать ситуацию с вирусом Марбург при планировании поездок.
2 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об угрозе новой глобальной эпидемии вируса Марбург. Организация оценила риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне. Зарегистрировано уже 27 случаев, девять из них были с летальным исходом. Большинство случаев заболевания подтверждено у работников здравоохранения из двух медицинских организаций в столице Руанды Кигали.
13 февраля 2023 г. ВОЗ впервые сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. После этого Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе.
Вирус Марбург – тяжелое заболевание с высокой летальностью. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Вирус передается людям от летучих мышей, заболевший может заразить и другого человека при близком контакте. Вакцины от него не существует.