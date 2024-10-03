Фигурант дела Wildberries Коноплев отпущен на следующий день после задержания
Фигуранта дела о стрельбе возле офиса Wildberries Игоря Коноплева отпустили на свободу на следующий день после ареста, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Бизнесмен Коноплев, который отверг все подозрения во время допроса, был выпущен следователем на свободу из изолятора без предъявления ему обвинения», – сказал источник в разговоре с агентством. Он добавил, что сразу после освобождения фигурант дела улетел в Монако.
Игорь Коноплев – совладелец сети кофеен «Тревелерс кофе». Утверждается, что в тот же день следствие отпустило сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука. ТАСС отмечает, что их процессуальный статус до сих пор неизвестен.
18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве, при стрельбе погибли двое охранников. Основательница площадки Татьяна Ким обвинила в произошедшем Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. Сооснователь маркетплейса утверждал, что пришел в офис на встречу, о которой стороны якобы договорились заранее.
20 сентября Басманный суд Москвы до 18 ноября арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries в центре Москвы, передавал ТАСС. В частности, на месяц и 25 дней был арестован боец ММА Умар Чичаев. Кроме того, 19 сентября шесть фигурантов дела о стрельбе у офиса маркетплейса получили административный арест на 15 суток.