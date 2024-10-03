Фигурант дела Wildberries Коноплев отпущен на следующий день после задержания

«Бизнесмен Коноплев, который отверг все подозрения во время допроса, был выпущен следователем на свободу из изолятора без предъявления ему обвинения», – сказал источник в разговоре с агентством. Он добавил, что сразу после освобождения фигурант дела улетел в Монако.