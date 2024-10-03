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Фигурант дела Wildberries Коноплев отпущен на следующий день после задержания

Ведомости

Фигуранта дела о стрельбе возле офиса Wildberries Игоря Коноплева отпустили на свободу на следующий день после ареста, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Бизнесмен Коноплев, который отверг все подозрения во время допроса, был выпущен следователем на свободу из изолятора без предъявления ему обвинения», – сказал источник в разговоре с агентством. Он добавил, что сразу после освобождения фигурант дела улетел в Монако.

Игорь Коноплев – совладелец сети кофеен «Тревелерс кофе». Утверждается, что в тот же день следствие отпустило сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука. ТАСС отмечает, что их процессуальный статус до сих пор неизвестен.

18 сентября произошла попытка рейдерского захвата офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» в Москве, при стрельбе погибли двое охранников. Основательница площадки Татьяна Ким обвинила в произошедшем Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной. Сооснователь маркетплейса утверждал, что пришел в офис на встречу, о которой стороны якобы договорились заранее.

20 сентября Басманный суд Москвы до 18 ноября арестовал 30 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries в центре Москвы, передавал ТАСС. В частности, на месяц и 25 дней был арестован боец ММА Умар Чичаев. Кроме того, 19 сентября шесть фигурантов дела о стрельбе у офиса маркетплейса получили административный арест на 15 суток.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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