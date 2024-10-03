Фальков пообещал поэтапное изменение перечня вступительных экзаменов в вузы
Перечень вступительных испытаний в вузы будет меняться поэтапно. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании общественного совета при ведомстве. Его слова приводятся на сайте ведомства.
С 2025 г. в силу вступят незначительные изменения состава вступительных испытаний, но уже в 2026 г. перечень ждут «существенные новации».
На заседании общественного совета обсуждался проект приказа об изменениях в перечне вступительных испытаний для поступления в вузы. В дискуссии участвовали представители общественности, ректоры ведущих университетов, а также представители Минпросвещения России и Рособрнадзора. Совет поддержал возвращение в новый перечень экзамена по иностранному языку при поступлении на экономику, менеджмент и управление персоналом.
Обновленный перечень вступительных испытаний был опубликован на портале нормативных правовых актов 20 сентября. Минобрнауки предлагает сделать обязательными для абитуриентов экзамены по русскому языку, профильному предмету из списка обязательных (по выбору вуза), а также одному – двум профильным предметом из оставшихся в перечне (по выбору вуза или абитуриента). Абитуриент должен предоставить результаты ЕГЭ по этим предметам.