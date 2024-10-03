Фальков пообещал поэтапное изменение перечня вступительных экзаменов в вузы

На заседании общественного совета обсуждался проект приказа об изменениях в перечне вступительных испытаний для поступления в вузы. В дискуссии участвовали представители общественности, ректоры ведущих университетов, а также представители Минпросвещения России и Рособрнадзора. Совет поддержал возвращение в новый перечень экзамена по иностранному языку при поступлении на экономику, менеджмент и управление персоналом.