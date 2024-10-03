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Фальков пообещал поэтапное изменение перечня вступительных экзаменов в вузы

Ведомости

Перечень вступительных испытаний в вузы будет меняться поэтапно. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании общественного совета при ведомстве. Его слова приводятся на сайте ведомства.

С 2025 г. в силу вступят незначительные изменения состава вступительных испытаний, но уже в 2026 г. перечень ждут «существенные новации».

На заседании общественного совета обсуждался проект приказа об изменениях в перечне вступительных испытаний для поступления в вузы. В дискуссии участвовали представители общественности, ректоры ведущих университетов, а также представители Минпросвещения России и Рособрнадзора. Совет поддержал возвращение в новый перечень экзамена по иностранному языку при поступлении на экономику, менеджмент и управление персоналом.

Обновленный перечень вступительных испытаний был опубликован на портале нормативных правовых актов 20 сентября. Минобрнауки предлагает сделать обязательными для абитуриентов экзамены по русскому языку, профильному предмету из списка обязательных (по выбору вуза), а также одному – двум профильным предметом из оставшихся в перечне (по выбору вуза или абитуриента). Абитуриент должен предоставить результаты ЕГЭ по этим предметам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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