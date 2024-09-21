Минобрнауки разработало перечень вступительных испытаний для поступления в вузы

Общее количество бюджетных мест на инженерно-технические специальности, по данным Минобрнауки, в стране в приемную кампанию составило 256 700. Это почти на 5% больше, чем в прошлом году. Всего же абитуриенты вузов в 2024 г. подали около 3 млн заявлений на эти специальности. Отмечалось, что с 2021 г. интерес со стороны поступающих к инженерно-техническим специальностям растет на 200 000 заявлений ежегодно.