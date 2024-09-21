Минобрнауки разработало перечень вступительных испытаний для поступления в вузы
Минобрнауки России разработало обновленный перечень вступительных испытаний для поступления в вузы, сохранив ЕГЭ по русскому языку в качестве обязательного экзамена для всех направлений. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Новый перечень предполагает, что обязательными для абитуриентов станут экзамены по русскому языку, профильный предмет из списка обязательных (по выбору вуза), а также один-два профильных предмета из оставшихся в перечне (по выбору вуза или абитуриента).
Помимо ЕГЭ по русскому языку в перечне сохраняется требование к абитуриенту предоставить результаты по трем ЕГЭ (в ряде случаев по четырем), право университета формировать окончательный перечень ЕГЭ по специальности.
«Основная цель нового приказа – обеспечить прием на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов. Ведь им предстоит в будущем решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития нашей страны», – заявил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.
19 августа в правительстве сообщили, что в этом году в российские вузы подали более 2,8 млн заявлений на поступление – на 100 000 больше, чем в 2023 г. Число абитуриентов в этом году превысило 1 млн человек. На 2024/2025 учебный год предусмотрено более 620 000 бюджетных мест.
«Ведомости» со ссылкой на представителя Минобрнауки писали, что в этом году 70% российских технических университетов закрыли бюджетные места во время основного этапа приемной кампании – с 20 июня по 9 августа.
Общее количество бюджетных мест на инженерно-технические специальности, по данным Минобрнауки, в стране в приемную кампанию составило 256 700. Это почти на 5% больше, чем в прошлом году. Всего же абитуриенты вузов в 2024 г. подали около 3 млн заявлений на эти специальности. Отмечалось, что с 2021 г. интерес со стороны поступающих к инженерно-техническим специальностям растет на 200 000 заявлений ежегодно.