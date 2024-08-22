70% технических вузов закрыли бюджетные места в основной этап приема

70% технических вузов закрыли бюджетные места в основной этап приемаНа это повлияло улучшение общих результатов ЕГЭ по математике и физике, считают эксперты
70% российских технических университетов закрыли бюджетные места во время основного этапа приемной кампании – с 20 июня по 9 августа. Речь идет о программах бакалавриата, специалитета и базового высшего образования (в вузах пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования), рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки. В 2023 г. это смогли сделать лишь 46% технических вузов.
Общее количество бюджетных мест на инженерно-технические специальности, по данным Минобрнауки, в стране в этом году составило 256 700. Это почти на 5% больше, чем в прошлом году. Всего же абитуриенты вузов в 2024 г. подали около 3 млн заявлений на эти специальности, следует из данных суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Начиная с 2021 г. интерес со стороны поступающих к инженерно-техническим специальностям растет на 200 000 заявлений ежегодно, следует из данных Минобрнауки. Самыми востребованными направлениями у абитуриентов по количеству поданных заявлений на бюджетные места стали: «информатика и вычислительная техника», «информационные системы и технологии», «прикладная информатика», «программная инженерия», «информационная безопасность» и др., сообщил представитель министерства.
Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина считает, что на ситуацию с заполняемостью мест повлияло то, что улучшились результаты ЕГЭ по физике, хотя общее количество сдающих этот предмет не увеличилось (их, как и в прошлом году, 91 000 человек). Больше выпускников сдали предмет на 60 баллов и выше. Этого достаточно для поступления на бюджетные места в подавляющем большинстве технических вузов, особенно в регионах.
Ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Владимир Серебренный также отмечает, что в этом году возросло качество знаний зачисленных первокурсников. «По всем направлениям мы отмечаем увеличение количества проходных и средних баллов ЕГЭ», – сказал он. По отдельным направлениям конкурс в вузе доходил до 50 заявлений на место, сказал Серебренный. По его мнению, существенную роль в достижении полученных результатов сыграла системная профориентация студентов и школьников.
Результаты ЕГЭ в 2024 г. улучшились не только по физике, но и по профильной математике. Количество сдавших профильную математику на 60 и более баллов выросло на 25 000 человек, сообщал руководитель комиссий разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математике Иван Ященко, не назвав их общее число. «Начался рост 100-балльных результатов по профильной математике: в этом году их количество составило 1165. Стобалльники есть почти во всех регионах», – рассказывал он 25 июня.
Приемная кампания в Москве
Ректор Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин рассказал, что среди инженерных направлений лидерами стали инноватика, проектирование технологических машин и комплексов, а также авиационная и ракетно-космическая техника. По его словам, это еще раз подтверждает рост интереса абитуриентов к классическим инженерным специальностям, которые в скором времени обеспечат технологический суверенитет страны.
Приемная кампания 2024 г. стала самой успешной за последние несколько лет, добавила ректор университета МИСИС Алевтина Черникова. Средний балл ЕГЭ абитуриентов составил 90,1. «В нашем вузе одни из самых востребованных направлений подготовки – это информационные технологии, материаловедение, экономика, – рассказала она.
Абанкина считает, что на рост показателей мог повлиять и демографический фактор: в этом году школу окончили рожденные в 2006–2007 гг., в период пика рождаемости. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в 2024 г. школу окончили 664 000 одиннадцатиклассников. То есть всего на 4,4% больше, чем годом ранее.
Ответственный секретарь приемной комиссии университета ИТМО Алексей Итин считает, что нужно учитывать и фактор доступности подачи заявлений – многие абитуриенты пользовались сервисом госуслуг. По его словам, интерес к техническим специальностям действительно продолжает расти. «В ИТМО традиционно высокие цифры приема на программы, связанные с IT, искусственным интеллектом и физикой. Плюс сами университеты стали больше работать над привлечением абитуриентов – это и работа с олимпиадниками, и различные форматы стипендий», – добавил он.