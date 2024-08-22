70% технических вузов закрыли бюджетные места в основной этап приема

Общее количество бюджетных мест на инженерно-технические специальности, по данным Минобрнауки, в стране в этом году составило 256 700. Это почти на 5% больше, чем в прошлом году. Всего же абитуриенты вузов в 2024 г. подали около 3 млн заявлений на эти специальности, следует из данных суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Начиная с 2021 г. интерес со стороны поступающих к инженерно-техническим специальностям растет на 200 000 заявлений ежегодно, следует из данных Минобрнауки. Самыми востребованными направлениями у абитуриентов по количеству поданных заявлений на бюджетные места стали: «информатика и вычислительная техника», «информационные системы и технологии», «прикладная информатика», «программная инженерия», «информационная безопасность» и др., сообщил представитель министерства.