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Экс-министр транспорта Башкортостана Клебанов признал вину по делу о взятке

Ведомости

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), полностью признал вину по делу, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из Басманного суда Москвы.

В частности, Клебанов признал вину и дал показания на другого человека, добавляет агентство. Также фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Рассматривается ходатайство о продлении домашнего ареста. 7 мая глава Башкирии Радий Хабиров уволил Клебанова, которого накануне задержали по уголовному делу о взятке. Изначально суд отправил Клебанова в СИЗО, но в июне его перевели под домашний арест.

1 октября Басманный суд Москвы арестовал и. о. вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева на два месяца. Марзаев пробудет в СИЗО до 30 ноября 2024 г. Он также обвиняется в получении взятки, 30 сентября его задержали. По данным местных СМИ, дело против и. о. вице-премьера может быть связано с контрактами на строительство дорог через АО «Башкиравтодор». Пока эта информация не уточнялась. По версии следствия, и. о. вице-премьера республики получил 37 млн руб. от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Посредником был Клебанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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