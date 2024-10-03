Экс-министр транспорта Башкортостана Клебанов признал вину по делу о взятке
Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), полностью признал вину по делу, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из Басманного суда Москвы.
В частности, Клебанов признал вину и дал показания на другого человека, добавляет агентство. Также фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Рассматривается ходатайство о продлении домашнего ареста. 7 мая глава Башкирии Радий Хабиров уволил Клебанова, которого накануне задержали по уголовному делу о взятке. Изначально суд отправил Клебанова в СИЗО, но в июне его перевели под домашний арест.
1 октября Басманный суд Москвы арестовал и. о. вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева на два месяца. Марзаев пробудет в СИЗО до 30 ноября 2024 г. Он также обвиняется в получении взятки, 30 сентября его задержали. По данным местных СМИ, дело против и. о. вице-премьера может быть связано с контрактами на строительство дорог через АО «Башкиравтодор». Пока эта информация не уточнялась. По версии следствия, и. о. вице-премьера республики получил 37 млн руб. от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Посредником был Клебанов.