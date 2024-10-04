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Ярославский суд арестовал обвиняемого по делу о краже кенгурят

Ведомости

Суд в Ярославле арестовал на месяц и 26 дней обвиняемого в похищении кенгурят из зоопарков Ярославской и Калужской областей Ивана Некрасова. Об этом сообщает ТАСС.

По информации «РИА Новости», Некрасов плакал в суде и просил прощения. Как следует из опубликованного видео из зала суда, фигурант раскаивался в краже и не понимал, как «мог умереть» один из похищенных кенгурят. По словам адвоката Некрасова Екатерины Сентищевой, ее подзащитный психически нездоров и не мог осознавать свои действия. Также адвокат добавила, что контакт с животными ему рекомендовал врач, ссылаясь на улучшение психического состояния при взаимодействии с ними, а сам Некрасов указал это в явке с повинной. В СМИ также имеется информация, что похищенное животное Некрасов якобы хотел обменять на макаку в подмосковном Королеве.

С 27 сентября из ряда российских зоопарков пропали трое кенгуру. Кенгуренок Крош пропал в ночь на 27 сентября из Ярославского зоопарка. 30 сентября двое кенгурят валлаби пропали из калужского парка птиц «Воробьи». 2 октября сообщалось, что было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Дрессировщик Эдгар Запашный предположил, что кенгурят похитили по заказу. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал «Ведомостям», что кенгуру сложно поймать, а экзотичность и отдаленность регионов краж намекает на то, что Некрасов мог действовать не один.

2 октября правоохранители Ярославской области задержали подозреваемого в краже трех детенышей кенгуру из двух российских зоопарков Некрасова. Как сообщало «РИА Новости» 3 октября, Некрасов намеревался продать одного из кенгурят в Подмосковье. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, калужские и ярославские полицейские задержали мужчину на железнодорожном вокзале в Александрове Владимирской области. У него с сумке был обнаружен кенгуренок, похищенный в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Третьего кенгуренка нашли живым вечером того же дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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