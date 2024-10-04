Ярославский суд арестовал обвиняемого по делу о краже кенгурят

По информации «РИА Новости», Некрасов плакал в суде и просил прощения. Как следует из опубликованного видео из зала суда, фигурант раскаивался в краже и не понимал, как «мог умереть» один из похищенных кенгурят. По словам адвоката Некрасова Екатерины Сентищевой, ее подзащитный психически нездоров и не мог осознавать свои действия. Также адвокат добавила, что контакт с животными ему рекомендовал врач, ссылаясь на улучшение психического состояния при взаимодействии с ними, а сам Некрасов указал это в явке с повинной. В СМИ также имеется информация, что похищенное животное Некрасов якобы хотел обменять на макаку в подмосковном Королеве.