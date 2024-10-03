Похититель кенгурят хотел продать одного из них в Подмосковье

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, калужские и ярославские полицейские задержали мужчину на железнодорожном вокзале в Александрове Владимирской области. У него с сумке был обнаружен кенгуренок, похищенный в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который был украден в Ярославле.