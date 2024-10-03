Похититель кенгурят хотел продать одного из них в Подмосковье
Подозреваемый в краже трех кенгурят из калужского и ярославского зоопарков намеревался продать одного из них в Подмосковье. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, калужские и ярославские полицейские задержали мужчину на железнодорожном вокзале в Александрове Владимирской области. У него с сумке был обнаружен кенгуренок, похищенный в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который был украден в Ярославле.
Изъятого полицейскими кенгуренка поместили на передержку в ярославский зоопарк.
Три детеныша кенгуру исчезли из российских зоопарков с разницей в два дня. Кенгуренок Крош пропал в ночь на 27 сентября из Ярославского зоопарка. 30 сентября двое кенгурят валлаби пропали из калужского парка птиц «Воробьи». В обоих регионах были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Дрессировщик Эдгар Запашный предполагал, что кенгурят похитили по заказу. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя ситуацию «Ведомостям», предположил, что кенгурят хотели продать для использования в коммерческих целях или для разведения. Гендиректор калужского парка Андрей Ткаченко сообщил, что ущерб от кражи детенышей составил около 400 000 руб.