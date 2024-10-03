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Похищенного ярославского кенгуренка нашли живым в Подмосковье

Ведомости

Детеныш кенгуру, похищенный из Ярославского зоопарка, обнаружен в подмосковном Королеве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кенгуренка смогли отыскать полицейские из Ярославской и Московской областей.

Три детеныша кенгуру исчезли из российских зоопарков с разницей в два дня. Кенгуренок Крош пропал в ночь на 27 сентября из Ярославского зоопарка. 30 сентября еще двое кенгурят пропали из калужского парка птиц «Воробьи». В регионах были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Дрессировщик Эдгар Запашный предполагал, что кенгурят похитили по заказу. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя ситуацию «Ведомостям», предположил, что кенгурят хотели продать для использования в коммерческих целях или для разведения. Гендиректор калужского парка Андрей Ткаченко сообщил, что ущерб от кражи детенышей составил около 400 000 руб.

3 октября калужские и ярославские полицейские задержали мужчину на железнодорожном вокзале в Александрове Владимирской области. У него в сумке был обнаружен кенгуренок, похищенный в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Изъятого полицейскими кенгуренка поместили на передержку в ярославский зоопарк. Местонахождение ярославского кенгуренка оставалось неизвестным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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