Похищенного ярославского кенгуренка нашли живым в Подмосковье
Детеныш кенгуру, похищенный из Ярославского зоопарка, обнаружен в подмосковном Королеве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Кенгуренка смогли отыскать полицейские из Ярославской и Московской областей.
Три детеныша кенгуру исчезли из российских зоопарков с разницей в два дня. Кенгуренок Крош пропал в ночь на 27 сентября из Ярославского зоопарка. 30 сентября еще двое кенгурят пропали из калужского парка птиц «Воробьи». В регионах были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Дрессировщик Эдгар Запашный предполагал, что кенгурят похитили по заказу. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя ситуацию «Ведомостям», предположил, что кенгурят хотели продать для использования в коммерческих целях или для разведения. Гендиректор калужского парка Андрей Ткаченко сообщил, что ущерб от кражи детенышей составил около 400 000 руб.
3 октября калужские и ярославские полицейские задержали мужчину на железнодорожном вокзале в Александрове Владимирской области. У него в сумке был обнаружен кенгуренок, похищенный в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Изъятого полицейскими кенгуренка поместили на передержку в ярославский зоопарк. Местонахождение ярославского кенгуренка оставалось неизвестным.