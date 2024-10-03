Похищенного ярославского кенгуренка нашли живым в Подмосковье

Три детеныша кенгуру исчезли из российских зоопарков с разницей в два дня. Кенгуренок Крош пропал в ночь на 27 сентября из Ярославского зоопарка. 30 сентября еще двое кенгурят пропали из калужского парка птиц «Воробьи». В регионах были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).