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В Госдуме отметили интерес иностранцев к обучению в России

Ведомости

Иностранные студенты все больше заинтересованы в обучении на территории России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. 

«Студенты стран СНГ составляют большую часть иностранных абитуриентов, приезжающих в Россию. Период доминирования США проходит, и Россия открыта для международного сотрудничества, основанного на принципах уважения и самобытности каждого государства», – сказал он на встрече с представителями дипломатической академии стран СНГ.

Сипягин отметил важность создания российского рейтинга вузов, который будет независим от западных организаций и учтет взаимодействие университетов с обществом. По его словам, новый рейтинг представят на форуме ректоров стран БРИКС в конце октября.

В марте 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательского проекта Project Atlas писали, что по итогам 2022 г. Россия заняла 6-е место в мире по количеству иностранных студентов, привлекая к обучению 6% от общего числа «мобильных студентов». Тогда общее количество иностранных студентов в стране составило 351 127 человек. В 2021 г. этот показатель составлял 395 263 студента, а в 2020 г. – 353 331.

В рамках приемной кампании 2023/24 учебного года общее количество иностранных студентов составило 355 765 человек. За последние пять лет (2019–2023 гг.) их число увеличилось на 16%, отмечалось в Национальном докладе о реализации государственной политики в сфере образования Федеральному собранию.

На обучение в прошлом учебном году приехали 29 728 иностранных граждан по квоте правительства. Наибольшим спросом отечественное высшее образование пользуется у абитуриентов из Белоруссии (7%), Таджикистана (6,6%) и КНР (6,2%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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