В Госдуме отметили интерес иностранцев к обучению в России
Иностранные студенты все больше заинтересованы в обучении на территории России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.
«Студенты стран СНГ составляют большую часть иностранных абитуриентов, приезжающих в Россию. Период доминирования США проходит, и Россия открыта для международного сотрудничества, основанного на принципах уважения и самобытности каждого государства», – сказал он на встрече с представителями дипломатической академии стран СНГ.
Сипягин отметил важность создания российского рейтинга вузов, который будет независим от западных организаций и учтет взаимодействие университетов с обществом. По его словам, новый рейтинг представят на форуме ректоров стран БРИКС в конце октября.
В марте 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательского проекта Project Atlas писали, что по итогам 2022 г. Россия заняла 6-е место в мире по количеству иностранных студентов, привлекая к обучению 6% от общего числа «мобильных студентов». Тогда общее количество иностранных студентов в стране составило 351 127 человек. В 2021 г. этот показатель составлял 395 263 студента, а в 2020 г. – 353 331.
В рамках приемной кампании 2023/24 учебного года общее количество иностранных студентов составило 355 765 человек. За последние пять лет (2019–2023 гг.) их число увеличилось на 16%, отмечалось в Национальном докладе о реализации государственной политики в сфере образования Федеральному собранию.
На обучение в прошлом учебном году приехали 29 728 иностранных граждан по квоте правительства. Наибольшим спросом отечественное высшее образование пользуется у абитуриентов из Белоруссии (7%), Таджикистана (6,6%) и КНР (6,2%).