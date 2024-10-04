В Госдуме отметили интерес иностранцев к обучению в России

В марте 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательского проекта Project Atlas писали, что по итогам 2022 г. Россия заняла 6-е место в мире по количеству иностранных студентов, привлекая к обучению 6% от общего числа «мобильных студентов». Тогда общее количество иностранных студентов в стране составило 351 127 человек. В 2021 г. этот показатель составлял 395 263 студента, а в 2020 г. – 353 331.