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Мишустин назвал ситуацию в приграничье небезопасной для эвакуированных

Ведомости

Ситуация в приграничных областях – Курской, Белгородской и Брянкой – пока что небезопасна для возвращения эвакуированного населения, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Президент подчеркивал необходимость оперативно реагировать на все возникающие вопросы, особенно в социальной сфере – для эффективной помощи для этих субъектов. По его поручению уточняется порядок трудоустройства для эвакуированных работников. <...> Обстановка на приграничных территориях пока не безопасна для их возвращения», – сказал он.

В кабмине отметили, что работники находящихся в простое предприятий из приграничных регионов, а также эвакуированные из приграничья граждане смогут трудоустраиваться к другому работодателю без предъявления документов об образовании или квалификации. Мишустин подчеркнул, что у многих эвакуированных жителей не было возможности официально уволиться – часто такие граждане не имеют на руках необходимые документы.

Бои в приграничной Курской области продолжаются уже более двух месяцев – подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) вошли в регион 6 августа с территории украинской Сумской области. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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