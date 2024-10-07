Мишустин назвал ситуацию в приграничье небезопасной для эвакуированных
Ситуация в приграничных областях – Курской, Белгородской и Брянкой – пока что небезопасна для возвращения эвакуированного населения, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
«Президент подчеркивал необходимость оперативно реагировать на все возникающие вопросы, особенно в социальной сфере – для эффективной помощи для этих субъектов. По его поручению уточняется порядок трудоустройства для эвакуированных работников. <...> Обстановка на приграничных территориях пока не безопасна для их возвращения», – сказал он.
В кабмине отметили, что работники находящихся в простое предприятий из приграничных регионов, а также эвакуированные из приграничья граждане смогут трудоустраиваться к другому работодателю без предъявления документов об образовании или квалификации. Мишустин подчеркнул, что у многих эвакуированных жителей не было возможности официально уволиться – часто такие граждане не имеют на руках необходимые документы.
Бои в приграничной Курской области продолжаются уже более двух месяцев – подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) вошли в регион 6 августа с территории украинской Сумской области. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.