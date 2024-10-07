Мишустин назвал ситуацию в приграничье небезопасной для эвакуированных

В кабмине отметили, что работники находящихся в простое предприятий из приграничных регионов, а также эвакуированные из приграничья граждане смогут трудоустраиваться к другому работодателю без предъявления документов об образовании или квалификации. Мишустин подчеркнул, что у многих эвакуированных жителей не было возможности официально уволиться – часто такие граждане не имеют на руках необходимые документы.