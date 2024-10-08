Экс-сотрудников выставочного центра «Патриот» обвиняют во взятке 27,5 млн рублей

По данным следствия, взятку фигуранты получили в период с 2021 г. по 2024 г. от представителя ООО «Меркурий», исполняющего многомиллионный госконтракт по техобслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Ее общая сумма превышает 27,5 млн руб.