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Экс-сотрудников выставочного центра «Патриот» обвиняют во взятке 27,5 млн рублей

Ведомости

Военные следователи предъявили бывшему главному бухгалтеру конгрессно-выставочного центра «Патриот» Минобороны РФ Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло обвинения в получении взятки размером более 27,5 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК).

Фигурантам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Им грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

По данным следствия, взятку фигуранты получили в период с 2021 г. по 2024 г. от представителя ООО «Меркурий», исполняющего многомиллионный госконтракт по техобслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Ее общая сумма превышает 27,5 млн руб.

«Денежные средства предназначались за ослабление контроля и иное попустительство в рамках исполнения контракта», – пояснили в СК.

Пучков был заключен под стражу, а Трифоногло отправлен под домашний арест. На имущество обвиняемых также наложен арест.

В начале августа официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о задержании директора военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерала-майора Владимира Шестерова. Следствие полагает, что фигуранты причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

29 августа 235-й гарнизонный военный суд в Москве отправил под стражу бывшего замминистра обороны, генерала армии запаса Павла Попова. По версии следствия, в период 2021–2024 гг. Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с Ахмедовым и Шестеровым.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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