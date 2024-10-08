Экс-сотрудников выставочного центра «Патриот» обвиняют во взятке 27,5 млн рублей
Военные следователи предъявили бывшему главному бухгалтеру конгрессно-выставочного центра «Патриот» Минобороны РФ Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло обвинения в получении взятки размером более 27,5 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК).
Фигурантам вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Им грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
По данным следствия, взятку фигуранты получили в период с 2021 г. по 2024 г. от представителя ООО «Меркурий», исполняющего многомиллионный госконтракт по техобслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Ее общая сумма превышает 27,5 млн руб.
«Денежные средства предназначались за ослабление контроля и иное попустительство в рамках исполнения контракта», – пояснили в СК.
Пучков был заключен под стражу, а Трифоногло отправлен под домашний арест. На имущество обвиняемых также наложен арест.
В начале августа официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила о задержании директора военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерала-майора Владимира Шестерова. Следствие полагает, что фигуранты причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
29 августа 235-й гарнизонный военный суд в Москве отправил под стражу бывшего замминистра обороны, генерала армии запаса Павла Попова. По версии следствия, в период 2021–2024 гг. Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с Ахмедовым и Шестеровым.