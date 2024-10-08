Суд в Москве оштрафовал Microsoft на 3,5 млн рублей из-за запрещенной информации

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если такая обязанность предусмотрена законодательством РФ). По этой части для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 800 000 до 4 млн руб.