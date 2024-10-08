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Суд в Москве оштрафовал Microsoft на 3,5 млн рублей из-за запрещенной информации

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал американского разработчика Microsoft Corporation на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенной на территории России информации. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если такая обязанность предусмотрена законодательством РФ). По этой части для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 800 000 до 4 млн руб.

8 октября Таганский суд Москвы также оштрафовал Pinterest Europe Limited на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенного контента. 30 августа американская компания Google LLC тоже была признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил ей штраф в размере 3,5 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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