Суд в Москве оштрафовал Microsoft на 3,5 млн рублей из-за запрещенной информации
Таганский суд Москвы оштрафовал американского разработчика Microsoft Corporation на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенной на территории России информации. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если такая обязанность предусмотрена законодательством РФ). По этой части для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 800 000 до 4 млн руб.
8 октября Таганский суд Москвы также оштрафовал Pinterest Europe Limited на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенного контента. 30 августа американская компания Google LLC тоже была признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Суд назначил ей штраф в размере 3,5 млн руб.