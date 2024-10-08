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Суд в Москве арестовал адвоката Дениса Шапиро по делу о мошенничестве

Ведомости

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и арестовал адвоката адвокатской палаты Чечни Дениса Шапиро. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Шапиро обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальная санкция по этой части – лишение свободы на срок до 10 лет.

С чем именно связаны обвинения против Шапиро, пресс-служба не сообщает. Он пробудет под стражей до 7 декабря.

«Коммерсантъ» в своих публикациях называет Шапиро «известным решальщиком». Другим СМИ он был также известен как адвокат замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. В частности, в сентябре 2023 г. он заявил ТАСС, что обратился к председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело о дискредитации российской армии. Поводом для заявления стала публикация в одном из Telegram-каналов нескольких аудиосообщений, в которых говорилось о якобы перестрелке между военнослужащими «Ахмата» из-за внутреннего конфликта.

Известно также, что в 2014 г. Шапиро стал совладельцем ООО «Бест клин» и гендиректором компании, которой принадлежали права на товарные знаки производителей бытовой химии Viely, «Багира», Unicum, В&В, IRC91, Аррех. Впоследствии адвокат был осужден на 7,5 года по делу о мошенничестве. Пока Шапиро находился под стражей, по версии следствия, другие совладельцы и гендиректор холдинга решили лишить его доли в бизнесе. В 2019 г. адвокат вышел на свободу и обратился с заявлением в СК, который признал адвоката потерпевшим, а понесенный им ущерб оценил в 4 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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