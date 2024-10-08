Суд в Москве арестовал адвоката Дениса Шапиро по делу о мошенничестве

Известно также, что в 2014 г. Шапиро стал совладельцем ООО «Бест клин» и гендиректором компании, которой принадлежали права на товарные знаки производителей бытовой химии Viely, «Багира», Unicum, В&В, IRC91, Аррех. Впоследствии адвокат был осужден на 7,5 года по делу о мошенничестве. Пока Шапиро находился под стражей, по версии следствия, другие совладельцы и гендиректор холдинга решили лишить его доли в бизнесе. В 2019 г. адвокат вышел на свободу и обратился с заявлением в СК, который признал адвоката потерпевшим, а понесенный им ущерб оценил в 4 млрд руб.