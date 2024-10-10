В Португалии по запросу США задержали главу Gotbit Андрюнина

В середине сентября в США был задержан 44-летний россиянин Денис Постовой, подозреваемый в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. По данным американских властей, как минимум с февраля 2022 г. он якобы закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронику двойного назначения, которую в том числе можно использовать при производстве беспилотников. Закупка компонентов происходила через сеть компаний в России, Гонконге и др. Поставки шли через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг, Швейцарию и др. Суд арестовал его.