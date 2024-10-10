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В Португалии по запросу США задержали главу Gotbit Андрюнина

Ведомости

Глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин был задержан в Португалии по запросу США 8 октября. Сейчас он ожидает экстрадиции, сообщается на сайте минюста США.

26-летний россиянин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью рыночных манипуляций и сговоре с целью отмывания денег.

По информации минюста США, с 2018 по 2024 г. Gotbit предоставляла услуги манипулирования рынком нескольким криптовалютным компаниям, включая американские. В частности, компания Андрюнина проводила фиктивные сделки «на миллионы долларов» для искусственного завышения объема торговли криптовалютой. За свои услуги Gotbit получал «десятки миллионов долларов».

Ведомство отметило, что в 2019 г. Андрюнин сам рассказал в интервью, как разработал код для этого. Утверждается, что он отслеживал рыночные манипуляции, сравнивая накрученные объемы торговли с реальными.

Также по обвинению в мошенничестве задержаны директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров и директор компании по продажам Кави Джалили. Оба являются российскими гражданами. Они рассказывали клиентам о тактике фиктивной торговли и якобы предоставляли услуги нескольким криптовалютам, включая Saitama и Robo Inu, сказано в сообщении.

В середине сентября в США был задержан 44-летний россиянин Денис Постовой, подозреваемый в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. По данным американских властей, как минимум с февраля 2022 г. он якобы закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронику двойного назначения, которую в том числе можно использовать при производстве беспилотников. Закупка компонентов происходила через сеть компаний в России, Гонконге и др. Поставки шли через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг, Швейцарию и др. Суд арестовал его.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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