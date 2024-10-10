В Португалии по запросу США задержали главу Gotbit Андрюнина
Глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин был задержан в Португалии по запросу США 8 октября. Сейчас он ожидает экстрадиции, сообщается на сайте минюста США.
26-летний россиянин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью рыночных манипуляций и сговоре с целью отмывания денег.
По информации минюста США, с 2018 по 2024 г. Gotbit предоставляла услуги манипулирования рынком нескольким криптовалютным компаниям, включая американские. В частности, компания Андрюнина проводила фиктивные сделки «на миллионы долларов» для искусственного завышения объема торговли криптовалютой. За свои услуги Gotbit получал «десятки миллионов долларов».
Ведомство отметило, что в 2019 г. Андрюнин сам рассказал в интервью, как разработал код для этого. Утверждается, что он отслеживал рыночные манипуляции, сравнивая накрученные объемы торговли с реальными.
Также по обвинению в мошенничестве задержаны директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров и директор компании по продажам Кави Джалили. Оба являются российскими гражданами. Они рассказывали клиентам о тактике фиктивной торговли и якобы предоставляли услуги нескольким криптовалютам, включая Saitama и Robo Inu, сказано в сообщении.
В середине сентября в США был задержан 44-летний россиянин Денис Постовой, подозреваемый в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. По данным американских властей, как минимум с февраля 2022 г. он якобы закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронику двойного назначения, которую в том числе можно использовать при производстве беспилотников. Закупка компонентов происходила через сеть компаний в России, Гонконге и др. Поставки шли через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг, Швейцарию и др. Суд арестовал его.