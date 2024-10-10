Мэрия Москвы первой начала штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам
С начала сентября в Москве водители, не оплатившие проезд по платному проспекту Багратиона, получили более 140 000 штрафов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ).
На проспекте действует система «Свободный поток». Водитель должен самостоятельно оплатить проезд, либо деньги снимаются автоматически с его счета. Тариф разнится от 416 руб. до 1200 руб. (в зависимости от наличия транспондера и класса транспортного средства).
Штраф по ст. 10.13 КоАП Москвы составляет от 3000 до 15 000 руб. Как отмечает «Коммерсантъ», 56 000 штрафов были отменены в связи с погашением долга за проезд в течение 20 дней после нарушения.
Ранее на всех платных дорогах действовал единый штраф Ространснадзора от 1500 до 5000 руб. Но с 1 сентября в силу вступил закон, разрешающий субъектам самим устанавливать санкции за неоплату проезда по платным дорогам. Москва стала первым и пока единственным регионом, воспользовавшимся этим правом, уточняет газета.
Ввести штрафы также планируют власти Московской области и Санкт-Петербурга. В Подмосковье хотят взимать 3000 руб. штрафа. В северной столице за неоплату проезда по Западному скоростному диаметру размер штрафа может составить 30 000 руб.
В 2023 г. Ространснадзор выписал более 1 млн штрафов за неоплату проезда по платным магистралям. Большая часть пришлась на Центральную кольцевую дорогу и М-12 «Восток». В декабре 2023 г. эксперты в разговоре с «Коммерсантом» отмечали, что граждане плохо осведомлены о системе «Свободный поток». Газета пишет, что проблема остается актуальной до сих пор.