Мэрия Москвы первой начала штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам

В 2023 г. Ространснадзор выписал более 1 млн штрафов за неоплату проезда по платным магистралям. Большая часть пришлась на Центральную кольцевую дорогу и М-12 «Восток». В декабре 2023 г. эксперты в разговоре с «Коммерсантом» отмечали, что граждане плохо осведомлены о системе «Свободный поток». Газета пишет, что проблема остается актуальной до сих пор.