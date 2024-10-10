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Мэрия Москвы первой начала штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам

Ведомости

С начала сентября в Москве водители, не оплатившие проезд по платному проспекту Багратиона, получили более 140 000 штрафов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ).

На проспекте действует система «Свободный поток». Водитель должен самостоятельно оплатить проезд, либо деньги снимаются автоматически с его счета. Тариф разнится от 416 руб. до 1200 руб. (в зависимости от наличия транспондера и класса транспортного средства).

Штраф по ст. 10.13 КоАП Москвы составляет от 3000 до 15 000 руб. Как отмечает «Коммерсантъ», 56 000 штрафов были отменены в связи с погашением долга за проезд в течение 20 дней после нарушения.

Ранее на всех платных дорогах действовал единый штраф Ространснадзора от 1500 до 5000 руб. Но с 1 сентября в силу вступил закон, разрешающий субъектам самим устанавливать санкции за неоплату проезда по платным дорогам. Москва стала первым и пока единственным регионом, воспользовавшимся этим правом, уточняет газета.

Ввести штрафы также планируют власти Московской области и Санкт-Петербурга. В Подмосковье хотят взимать 3000 руб. штрафа. В северной столице за неоплату проезда по Западному скоростному диаметру размер штрафа может составить 30 000 руб.

В 2023 г. Ространснадзор выписал более 1 млн штрафов за неоплату проезда по платным магистралям. Большая часть пришлась на Центральную кольцевую дорогу и М-12 «Восток». В декабре 2023 г. эксперты в разговоре с «Коммерсантом» отмечали, что граждане плохо осведомлены о системе «Свободный поток». Газета пишет, что проблема остается актуальной до сих пор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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