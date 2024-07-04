В России могут ввести скидку на оплату штрафов за неправильную парковку

Где есть платные парковки?

На конец 2023 г. платные парковки действовали как минимум в 24 российских городах, среди них Краснодар, Белгород, Нижний Новгород, Пермь, Казань, Красноярск и др., следует из аналитического обзора от компании «Дорнадзор» (занимается обследованием автодорог в России), в котором рассматривались города с населением более 200 000 человек. Еще в 39 городах их планируют запустить. Помимо столицы больше всего парковочных мест обустроено в Санкт-Петербурге (37 208) и Краснодаре (9257), говорится в исследовании. В Москве на данный момент доступно 99 859 платных мест, написано на сайте «Моспаркинга». Штраф за неуплату в Курске в прошлом году составлял, по данным отчета, 1000 руб., во Владивостоке – 1500 руб., в Ижевске – 2000 руб., в Санкт-Петербурге – 3000 руб.

Как правило, оператором платных парковок в российских городах выступает муниципальное (Белгород, Казань, Тюмень) или государственное (Москва, Санкт-Петербург) казенное учреждение. Однако частные компании также могут выступать операторами – например, в Краснодаре это ООО «Городские парковки».

По данным департамента транспортного и дорожного хозяйства Краснодара, поступления в городской бюджет от парковок составили более 140 млн руб. Из них 52,5 млн руб. было получено в качестве оплаты парковки, а свыше 88 млн руб. – в виде штрафов за неуплату. За 11 месяцев 2023 г. доход в бюджет города от муниципальных парковок составил 507 млн руб. Сумма штрафов превысила 326 млн руб.