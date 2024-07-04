В России могут ввести скидку на оплату штрафов за неправильную парковку

В России могут ввести скидку на оплату штрафов за неправильную парковкуЕсли платеж будет сделан онлайн в течение 20 дней
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который дает субъектам право вводить 50%-ную скидку при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки, если платеж внесен в течение 20 дней и через электронные сервисы. Аналогичная мера действует в Москве. При этом правкомиссия рекомендовала доработать проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) до внесения в Госдуму. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один в Белом доме, второй – знакомый с решениями, принятыми по итогам заседания комиссии.
Поправки в КоАП разработаны заксобранием Санкт-Петербурга и местным департаментом транспорта. В отзыве на законопроект (есть у «Ведомостей») сказано, что концепция законопроекта, направленного «на стимулирование добровольной уплаты административного штрафа, поддерживается», так как за счет данного механизма «обеспечивается реализации превентивной функции административного наказания». Но также разработчикам предложено доработать документ: «Предлагаемое регулирование не отвечает принципу системности, поскольку распространяется лишь на некоторые составы административных правонарушений».
В частности, в отзыве сказано, что правила уплаты льготных штрафов урегулированы положениями главы 32 (порядок исполнения отдельных видов наказаний) КоАПа, поэтому часть предложенных изменений (в ст. 1.3 и 1.31) являются избыточными. Кроме этого в материалах к законопроекту нет статистики, демонстрирующей положительное влияние таких поправок на бюджеты субъектов. Правительство, как сказано в отзыве, просит представить позицию регионов на законопроект.
В чем выгода?
За 2013–2023 гг. столица получила 66 млрд руб. за пользование платными парковками, а в 2023 г. заработала 11,3 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные дептранса Москвы. Доходы от платных парковок в городе перечисляются в управы на обустройство столицы. В 2023 г., например, туда было направлено 9,8 млрд руб. – больше, чем в первые пять лет работы платных парковочных мест в Москве.
В отзыве также отмечается, что сейчас проект поправок в КоАП дает возможность ввести льготную оплату штрафа в зависимости от решения региона, что «не соответствует принципу равенства перед законом».
В статье 32.2 КоАП РФ уже есть разделение правонарушений на те, что подпадают под льготу, и те, что не подпадают. Со скидкой 50% в первые 20 дней можно оплатить штрафы за следующие правонарушения: управление автомобилем, который не зарегистрирован в ГИБДД, незаконную установку знака «Инвалид», не пристегнутые ремнями безопасности во время движения водитель или пассажиры, управление машиной в период лишения прав, превышение скорости или выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, переход дороги в неположенном месте, отсутствие полиса ОСАГО и разговор водителя по телефону во время движения. За более серьезные правонарушения, например вождение в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования, никаких льгот не предусмотрено.
Где есть платные парковки?
На конец 2023 г. платные парковки действовали как минимум в 24 российских городах, среди них Краснодар, Белгород, Нижний Новгород, Пермь, Казань, Красноярск и др., следует из аналитического обзора от компании «Дорнадзор» (занимается обследованием автодорог в России), в котором рассматривались города с населением более 200 000 человек. Еще в 39 городах их планируют запустить. Помимо столицы больше всего парковочных мест обустроено в Санкт-Петербурге (37 208) и Краснодаре (9257), говорится в исследовании. В Москве на данный момент доступно 99 859 платных мест, написано на сайте «Моспаркинга». Штраф за неуплату в Курске в прошлом году составлял, по данным отчета, 1000 руб., во Владивостоке – 1500 руб., в Ижевске – 2000 руб., в Санкт-Петербурге – 3000 руб.
Как правило, оператором платных парковок в российских городах выступает муниципальное (Белгород, Казань, Тюмень) или государственное (Москва, Санкт-Петербург) казенное учреждение. Однако частные компании также могут выступать операторами – например, в Краснодаре это ООО «Городские парковки».
По данным департамента транспортного и дорожного хозяйства Краснодара, поступления в городской бюджет от парковок составили более 140 млн руб. Из них 52,5 млн руб. было получено в качестве оплаты парковки, а свыше 88 млн руб. – в виде штрафов за неуплату. За 11 месяцев 2023 г. доход в бюджет города от муниципальных парковок составил 507 млн руб. Сумма штрафов превысила 326 млн руб.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов считает, что льготная оплата штрафов за парковку успешно работает в Москве. «Скидки на штрафы увеличили собираемость платежей и снизили нагрузку [на парковки], что и стало основанием для принятия этой скидки. Что касается регионов, то здесь тоже должна быть скидка», – сказал Нилов.
Для того чтобы в регионах эксперимент сработал так же успешно, как в Москве, необходимо четко установить, куда и на какие цели будут направляться собранные средства от уплаты административных штрафов со скидкой, сказал «Ведомостям» директор центра исследований «Умного города» факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Константин Трофименко. С собираемостью денег, по его мнению, проблем не возникнет, тогда как над их полезным использованием нужно задуматься. «Необходимо сделать так, чтобы все собранные деньги шли непосредственно на улицы города, на улучшение дорожной ситуации», – считает Трофименко.