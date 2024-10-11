Задержаны трое подозреваемых в нападении на псковских десантников в 2000 году

В декабре 2023 г. СКР в своем Telegram-канале заявил, что уголовное дело в отношении участников нападения на псковских десантников передано в суд. По версии следствия, 29 февраля 2000 г. в районе села Улус-Керт банда под общим руководством Басаева и Хаттаба напала на военных шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В нападении, которое длилось до утра 1 марта, погибли 84 военных, еще четверо были ранены.