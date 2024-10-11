Задержаны трое подозреваемых в нападении на псковских десантников в 2000 году
В России задержаны трое предполагаемых участников вооруженного нападения банды террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на псковских десантников, которое произошло в феврале 2000 г. в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В результате той атаки погибли 84 военнослужащих. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) сформирована неопровержимая доказательная база участия в преступлении граждан России Адама Магамадова, Самаила Батаева и Рустама Чагилова, говорится в сообщении. Они были задержаны силовиками в селе Абганерово Светлоярского района Волгоградской области, селе Покровское Хасавюртовского района Дагестана и городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики.
Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.
В декабре 2023 г. СКР в своем Telegram-канале заявил, что уголовное дело в отношении участников нападения на псковских десантников передано в суд. По версии следствия, 29 февраля 2000 г. в районе села Улус-Керт банда под общим руководством Басаева и Хаттаба напала на военных шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В нападении, которое длилось до утра 1 марта, погибли 84 военных, еще четверо были ранены.
СКР в марте 2024 г. сообщил о задержании в селе Байрамаул Хасавюртовского района Дагестана еще одного предполагаемого члена банды – уроженца республики Ислама Бациева. Ему также планировалось предъявить обвинения по ст. 209, 279 и 317 УК РФ.