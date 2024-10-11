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Задержаны трое подозреваемых в нападении на псковских десантников в 2000 году

Ведомости

В России задержаны трое предполагаемых участников вооруженного нападения банды террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на псковских десантников, которое произошло в феврале 2000 г. в окрестностях села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В результате той атаки погибли 84 военнослужащих. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) сформирована неопровержимая доказательная база участия в преступлении граждан России Адама Магамадова, Самаила Батаева и Рустама Чагилова, говорится в сообщении. Они были задержаны силовиками в селе Абганерово Светлоярского района Волгоградской области, селе Покровское Хасавюртовского района Дагестана и городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики.

Фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

В декабре 2023 г. СКР в своем Telegram-канале заявил, что уголовное дело в отношении участников нападения на псковских десантников передано в суд. По версии следствия, 29 февраля 2000 г. в районе села Улус-Керт банда под общим руководством Басаева и Хаттаба напала на военных шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В нападении, которое длилось до утра 1 марта, погибли 84 военных, еще четверо были ранены.

СКР в марте 2024 г. сообщил о задержании в селе Байрамаул Хасавюртовского района Дагестана еще одного предполагаемого члена банды – уроженца республики Ислама Бациева. Ему также планировалось предъявить обвинения по ст. 209, 279 и 317 УК РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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