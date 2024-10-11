Комитет Госдумы одобрил к первому чтению проект против нелегальной миграции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о лишении свободы за организацию незаконной миграции, если в этом процессе участвовала организованная группа или мигранты были ввезены в Россию для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Документ опубликован в думской базе данных.
«Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 729111-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», – говорится в базе.
Комитет предложил рассмотреть законопроект в первом чтении 16 октября 2024 г.
Документ предлагает отнести организацию незаконной миграции к числу особо тяжких преступлений с наказанием в виде лишения свободы сроком 8–15 лет и штрафом 3–5 млн руб. Должностные лица, участвующие в таких преступлениях, будут лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Поправки вносятся в ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ряд других статей УК РФ.
Проект был внесен в пакете инициатив, ограничивающих в России возможность организации нелегальной миграции, в ночь с 1 на 2 октября. Свои подписи под документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Сами инициативы были разработаны комиссией Госдумы по вопросам миграционной политики, возглавляемой заместителем председателя Думы Ириной Яровой.
Власти стали принимать активные меры по ужесточению миграционной политики в России после теракта в подмосковном «Крокус сити холле» 22 марта. Тогда в результате вооруженного нападения террористов погибли 145 человек, еще 551 человек был ранен. Обвиняемыми по уголовному делу являются иностранные граждане, в основном из Таджикистана.