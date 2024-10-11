Комитет Госдумы одобрил к первому чтению проект против нелегальной миграции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о лишении свободы за организацию незаконной миграции, если в этом процессе участвовала организованная группа или мигранты были ввезены в Россию для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Документ опубликован в думской базе данных.