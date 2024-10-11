«Коммерсантъ»: в уголовном деле замглавы АСВ появились новые фигуранты
В уголовном деле замдиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха появился ряд фигурантов. В частности, организатором преступления ФСБ считает новосибирского бизнесмена Евгения Богорада. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Богорад – бывший руководитель сибирского филиала госкомпании при Росимуществе «ФТ-Центр», занимающейся управлением федеральной недвижимостью. В июне его арестовали в Новосибирске по другому делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным газеты, Богорад этапирован в Москву для проведения следственных действий по делу Попелюха.
Под домашний арест Лефортовский суд отправил также арбитражного управляющего Дмитрия Воронина, участвовавшего в процедуре банкротства ООО «ВДТ строй». Эта компания владела новосибирским аквапарком «Аквамир», который был в залоге у Межтопэнергобанка. После банкротства этого кредитного учреждения «Аквамир» перешел под конкурсное управление АСВ. По версии следствия ФСБ, Попелюх причастен к хищению около 200 млн руб., полученных агентством от эксплуатации авквапарка, но так и не поступивших в конкурсную массу денег.
Кроме того, задержан еще один новосибирский предприниматель – учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин, пишет «Коммерсантъ».
Согласно данным картотеки Лефортовского районного суда Москвы на 10 октября, Попелюх был взят под стражу, статья УК РФ и фабула уголовного дела не раскрывались. Однако 11 октября страница со сведениями об аресте пропала с сайта суда. Информации об уголовном деле в отношении замглавы АСВ, которое рассматривалось бы в других районных судах Москвы и городском суде столицы, также нет. Источник РБК в правоохранительных органах сообщал 10 октября, что его подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями.
11 октября ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что президент и генеральный директор «РАТМ-холдинга» Эдуард Таран, который также родом из Новосибирска, задержан в Москве. По информации агентства, это связано с делом Попелюха.