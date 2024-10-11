«Коммерсантъ»: в уголовном деле замглавы АСВ появились новые фигуранты

Согласно данным картотеки Лефортовского районного суда Москвы на 10 октября, Попелюх был взят под стражу, статья УК РФ и фабула уголовного дела не раскрывались. Однако 11 октября страница со сведениями об аресте пропала с сайта суда. Информации об уголовном деле в отношении замглавы АСВ, которое рассматривалось бы в других районных судах Москвы и городском суде столицы, также нет. Источник РБК в правоохранительных органах сообщал 10 октября, что его подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями.