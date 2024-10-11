В Балтийском море загорелся танкер с нефтью и химикатами
В Балтийском море на борту танкера с нефтью и химикатами Annika произошел пожар. Об этом сообщается на сайте Германского общества по спасению потерпевших крушение.
Корабль находится к северо-востоку от Кюлунгсборна. На борту находились семь человек, всех эвакуировали на катере. NDR уточняет, что они госпитализированы.
В тушении пожара принимают участие спасательный крейсер, глубоководный буксир и многоцелевое судно. К месту направляются еще несколько вертолетов и другая техника.
Инцидент произошел утром 11 октября. Отмечается, что черный дым виден с побережья. По данным NDR, танкер перевозил 640 куб. м нефти. Пока ущерба экологии не зафиксировано, заявили в министерстве окружающей среды города Шверина.