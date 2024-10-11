Байден оценил ущерб от урагана «Милтон» в $50 млрд

9 октября «Милтон» обрушился на западное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампа. Его мощность изначально относили к пятой категории, но, когда ураган достиг берегов США, его сила снизилась уже до третьей категории (максимальная скорость ветра в эпицентре составляла около 195 км/ч). Позже мощность «Милтона» уменьшилась до первой категории, утром 10 октября ураган вышел в Атлантический океан.