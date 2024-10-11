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Байден оценил ущерб от урагана «Милтон» в $50 млрд

Ведомости

Американский президент Джо Байден заявил, что, по оценкам экспертов, ураган «Милтон» нанес экономический ущерб на сумму $50 млрд, передает пресс-служба Белого дома.

9 октября агентство Reuters писало, что ураган «Милтон» может привести к убыткам мировой страховой отрасли в размере до $100 млрд, вызвав резкий рост цен на перестрахование в 2025 г., что также повысит акции некоторых страховых компаний.

Ранее ABC News сообщал о 15 погибших в результате урагана.

9 октября «Милтон» обрушился на западное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампа. Его мощность изначально относили к пятой категории, но, когда ураган достиг берегов США, его сила снизилась уже до третьей категории (максимальная скорость ветра в эпицентре составляла около 195 км/ч). Позже мощность «Милтона» уменьшилась до первой категории, утром 10 октября ураган вышел в Атлантический океан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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