Байден оценил ущерб от урагана «Милтон» в $50 млрд
Американский президент Джо Байден заявил, что, по оценкам экспертов, ураган «Милтон» нанес экономический ущерб на сумму $50 млрд, передает пресс-служба Белого дома.
9 октября агентство Reuters писало, что ураган «Милтон» может привести к убыткам мировой страховой отрасли в размере до $100 млрд, вызвав резкий рост цен на перестрахование в 2025 г., что также повысит акции некоторых страховых компаний.
9 октября «Милтон» обрушился на западное побережье США недалеко от острова Сиеста-Ки в 70 милях к югу от города Тампа. Его мощность изначально относили к пятой категории, но, когда ураган достиг берегов США, его сила снизилась уже до третьей категории (максимальная скорость ветра в эпицентре составляла около 195 км/ч). Позже мощность «Милтона» уменьшилась до первой категории, утром 10 октября ураган вышел в Атлантический океан.