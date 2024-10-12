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Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Суфиярову

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно жителю Уфы, старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

«Уфимцу Ильдару Суфиярову указом президента страны присвоено звание Героя России (посмертно)», – уточнил Хабиров.

Глава региона поблагодарил Путина и министра обороны России Андрея Белоусова, что не оставили без внимания ходатайство о присвоении Суфиярову высокого звания.

Суфияров подписал контракт с Минобороны РФ на отправку в зону спецоперации в мае прошлого года. В звании старшего лейтенанта он командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты добровольческого полка «Башкортостан». В апреле 2024 г. в зоне боевых действий группа под командованием Суфиярова несколько часов отражала украинские атаки на своих позициях. Из всего взвода Суфияров остался один, не желая сдаваться в плен, он подорвал гранатой себя и троих военных ВСУ.

30 сентября Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

7 августа Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области. У журналиста диагностировали ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. В Курской области он освещал события во время боев Вооруженных сил РФ и украинских военных после вторжения ВСУ в регион 6 августа. СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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