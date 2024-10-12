Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Суфиярову
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно жителю Уфы, старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.
«Уфимцу Ильдару Суфиярову указом президента страны присвоено звание Героя России (посмертно)», – уточнил Хабиров.
Глава региона поблагодарил Путина и министра обороны России Андрея Белоусова, что не оставили без внимания ходатайство о присвоении Суфиярову высокого звания.
Суфияров подписал контракт с Минобороны РФ на отправку в зону спецоперации в мае прошлого года. В звании старшего лейтенанта он командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты добровольческого полка «Башкортостан». В апреле 2024 г. в зоне боевых действий группа под командованием Суфиярова несколько часов отражала украинские атаки на своих позициях. Из всего взвода Суфияров остался один, не желая сдаваться в плен, он подорвал гранатой себя и троих военных ВСУ.
30 сентября Путин присвоил звание Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.
7 августа Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника в Курской области. У журналиста диагностировали ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. В Курской области он освещал события во время боев Вооруженных сил РФ и украинских военных после вторжения ВСУ в регион 6 августа. СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство и о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ).