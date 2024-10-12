Путин присвоил звание Героя России посмертно старшему лейтенанту Суфиярову

Суфияров подписал контракт с Минобороны РФ на отправку в зону спецоперации в мае прошлого года. В звании старшего лейтенанта он командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты добровольческого полка «Башкортостан». В апреле 2024 г. в зоне боевых действий группа под командованием Суфиярова несколько часов отражала украинские атаки на своих позициях. Из всего взвода Суфияров остался один, не желая сдаваться в плен, он подорвал гранатой себя и троих военных ВСУ.