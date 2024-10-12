Меликов пообещал оказать Чечне всю необходимую помощь после взрыва на АЗС

12 октября на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. В результате взрыва погибли четыре человека, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 900 кв. м. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).