Меликов пообещал оказать Чечне всю необходимую помощь после взрыва на АЗС
Дагестан окажет необходимую помощь Чечне после взрыва на автозаправочной станции в столице Чечни Грозном. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Мы знаем об этой беде не понаслышке. Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу», – подчеркнул Меликов.
12 октября на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. В результате взрыва погибли четыре человека, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 900 кв. м. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал, что все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
27 сентября на одной из АЗС в Дагестане произошел взрыв. В результате ЧП погибли 13 человек и пострадали более 20 граждан. После взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Силовики задержали владельца автозаправочной станции на следующий день.