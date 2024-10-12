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Меликов пообещал оказать Чечне всю необходимую помощь после взрыва на АЗС

Ведомости

Дагестан окажет необходимую помощь Чечне после взрыва на автозаправочной станции в столице Чечни Грозном. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Мы знаем об этой беде не понаслышке. Дагестан готов оказать всю необходимую помощь братскому чеченскому народу», – подчеркнул Меликов.

12 октября на АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением. В результате взрыва погибли четыре человека, в том числе двое детей. Площадь пожара составила 900 кв. м. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования близким погибших. Он пообещал, что все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

27 сентября на одной из АЗС в Дагестане произошел взрыв. В результате ЧП погибли 13 человек и пострадали более 20 граждан. После взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Силовики задержали владельца автозаправочной станции на следующий день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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