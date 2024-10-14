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Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке препаратов в некоторых регионах РФ

Ведомости

Информация о нехватке антибактериальных препаратов в некоторых регионах России не соответствует действительности, заявили в Росздравнадзоре. Лекарства стабильно выходят в оборот, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

До этого «Известия» писали, что минимум в 25 регионах России из аптек пропали препараты, которые содержат действующее вещество рокситромицин. Издание также выяснило, что в аптеках 12 регионов нет лекарств с эритромицином, в шести регионах нет кларитромицина, в пяти – азитромицина. Все лекарства относятся к антибактериальным. Утверждается, что нехватка всех четырех препаратов наблюдается, в частности, в аптеках Крыма, Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

По данным аналитической компании RNC Pharma, за первые восемь месяцев текущего года в гражданский оборот ввели 10 300 упаковок препаратов с рокситромицином и 787 700 упаковок лекарств в с эритромицином. В 2023 г. за такой же период в оборот ввели 11 040 упаковок с рокситромицином и 921 600 с эритромицином.

Кроме того, в аптеки в 2024 г. не поступали препараты с эритромицином от российских компаний «Авва Рус» и «Биннофарм». В то же время лекарств от индийской «Сан Фармы» и Тюменского химико-фармацевтического завода было поставлено в два раза меньше: 231 200 упаковок против 374 500 и 60 000 против 144 500 соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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