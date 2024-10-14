Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке препаратов в некоторых регионах РФ
Информация о нехватке антибактериальных препаратов в некоторых регионах России не соответствует действительности, заявили в Росздравнадзоре. Лекарства стабильно выходят в оборот, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
До этого «Известия» писали, что минимум в 25 регионах России из аптек пропали препараты, которые содержат действующее вещество рокситромицин. Издание также выяснило, что в аптеках 12 регионов нет лекарств с эритромицином, в шести регионах нет кларитромицина, в пяти – азитромицина. Все лекарства относятся к антибактериальным. Утверждается, что нехватка всех четырех препаратов наблюдается, в частности, в аптеках Крыма, Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
По данным аналитической компании RNC Pharma, за первые восемь месяцев текущего года в гражданский оборот ввели 10 300 упаковок препаратов с рокситромицином и 787 700 упаковок лекарств в с эритромицином. В 2023 г. за такой же период в оборот ввели 11 040 упаковок с рокситромицином и 921 600 с эритромицином.
Кроме того, в аптеки в 2024 г. не поступали препараты с эритромицином от российских компаний «Авва Рус» и «Биннофарм». В то же время лекарств от индийской «Сан Фармы» и Тюменского химико-фармацевтического завода было поставлено в два раза меньше: 231 200 упаковок против 374 500 и 60 000 против 144 500 соответственно.