Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке препаратов в некоторых регионах РФ

Кроме того, в аптеки в 2024 г. не поступали препараты с эритромицином от российских компаний «Авва Рус» и «Биннофарм». В то же время лекарств от индийской «Сан Фармы» и Тюменского химико-фармацевтического завода было поставлено в два раза меньше: 231 200 упаковок против 374 500 и 60 000 против 144 500 соответственно.