Президент Молдавии встретилась с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле в Кишиневе

В состав группы «Би-2» входят Шура Би-2 (настоящее имя – Александр Уман), Лева Би-2 (Егор Бортник, считается в РФ иноагентом), бас-гитарист Максим Андрющенко, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко. У Шуры Би-2 есть гражданство Австралии и Израиля, Лева Би-2 также является гражданином Израиля. Остальные музыканты имеют российское гражданство, у Лифшица и Николенко также есть израильские паспорта.