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Президент Молдавии встретилась с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле в Кишиневе

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Президент Молдавии Майя Санду встретилась с группой «Би-2» и певицей Лаймой Вайкуле в Кишиневе после их выступлений на концерте в честь Дня города. Об этом сообщил портал Unimedia.

«Добро пожаловать! Спасибо за ваше присутствие», – отметила Санду.

Президент Молдавии пожала артистам руки и пообщалась с ними.

23 апреля глава администрации президента Молдавии Адриан Балуцел сообщил, что несколько участников группы «Би-2» подали документы на получение гражданства республики. 27 мая Санду подписала указ о предоставлении им гражданства. Согласно документу, гражданство, в частности, получили бас-гитарист Максим Андрющенко и менеджеры группы Алексей Левченко и Александра Овчеренко, а также члены их семей.

В состав группы «Би-2» входят Шура Би-2 (настоящее имя – Александр Уман), Лева Би-2 (Егор Бортник, считается в РФ иноагентом), бас-гитарист Максим Андрющенко, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко. У Шуры Би-2 есть гражданство Австралии и Израиля, Лева Би-2 также является гражданином Израиля. Остальные музыканты имеют российское гражданство, у Лифшица и Николенко также есть израильские паспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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