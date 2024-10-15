Президент Молдавии встретилась с группой «Би-2» и Лаймой Вайкуле в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду встретилась с группой «Би-2» и певицей Лаймой Вайкуле в Кишиневе после их выступлений на концерте в честь Дня города. Об этом сообщил портал Unimedia.
«Добро пожаловать! Спасибо за ваше присутствие», – отметила Санду.
Президент Молдавии пожала артистам руки и пообщалась с ними.
23 апреля глава администрации президента Молдавии Адриан Балуцел сообщил, что несколько участников группы «Би-2» подали документы на получение гражданства республики. 27 мая Санду подписала указ о предоставлении им гражданства. Согласно документу, гражданство, в частности, получили бас-гитарист Максим Андрющенко и менеджеры группы Алексей Левченко и Александра Овчеренко, а также члены их семей.
В состав группы «Би-2» входят Шура Би-2 (настоящее имя – Александр Уман), Лева Би-2 (Егор Бортник, считается в РФ иноагентом), бас-гитарист Максим Андрющенко, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко. У Шуры Би-2 есть гражданство Австралии и Израиля, Лева Би-2 также является гражданином Израиля. Остальные музыканты имеют российское гражданство, у Лифшица и Николенко также есть израильские паспорта.