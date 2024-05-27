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Президент Молдавии подписала указ о предоставлении гражданства участникам «Би-2»

Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым участникам группы «Би-2» и членам их семей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации президента Адриан Бэлуцел.

«Наша страна открыта и гостеприимна для людей, которые выбирают мир, которые продвигают дружбу и уважение между народами», – написал Бэлуцел.

Из указа, опубликованного на сайте президента Молдавии, следует, что гражданство, в частности, получили бас-гитарист Максим Андрющенко и менеджеры группы Алексей Левченко и Александра Овчеренко, а также члены их семей. 

В состав группы «Би-2» входят Шура Би-2 (настоящее имя – Александр Уман), Лева Би-2 (Егор Бортник, признан в РФ иноагентом), бас-гитарист Максим Андрющенко, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко. У Шуры Би-2 есть гражданство Австралии и Израиля, Лева Би-2 также является гражданином Израиля. Остальные музыканты имеют российское гражданство, у Лифшица и Николенко также есть израильские паспорта.

В январе 2024 г. участников группы «Би-2» задержали в Таиланде из-за отсутствия разрешения на работу после концертов на Пхукете и в Паттайе. Музыканты были оштрафованы на 3000 тайских бат (около $84, или 7500 руб.). В результате всех участников группы депортировали в Израиль.

23 апреля стало известно, что несколько участников группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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