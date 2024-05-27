Президент Молдавии подписала указ о предоставлении гражданства участникам «Би-2»
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства некоторым участникам группы «Би-2» и членам их семей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации президента Адриан Бэлуцел.
«Наша страна открыта и гостеприимна для людей, которые выбирают мир, которые продвигают дружбу и уважение между народами», – написал Бэлуцел.
Из указа, опубликованного на сайте президента Молдавии, следует, что гражданство, в частности, получили бас-гитарист Максим Андрющенко и менеджеры группы Алексей Левченко и Александра Овчеренко, а также члены их семей.
В состав группы «Би-2» входят Шура Би-2 (настоящее имя – Александр Уман), Лева Би-2 (Егор Бортник, признан в РФ иноагентом), бас-гитарист Максим Андрющенко, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко. У Шуры Би-2 есть гражданство Австралии и Израиля, Лева Би-2 также является гражданином Израиля. Остальные музыканты имеют российское гражданство, у Лифшица и Николенко также есть израильские паспорта.
В январе 2024 г. участников группы «Би-2» задержали в Таиланде из-за отсутствия разрешения на работу после концертов на Пхукете и в Паттайе. Музыканты были оштрафованы на 3000 тайских бат (около $84, или 7500 руб.). В результате всех участников группы депортировали в Израиль.
23 апреля стало известно, что несколько участников группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии.