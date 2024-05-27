Президент Молдавии подписала указ о предоставлении гражданства участникам «Би-2»

В январе 2024 г. участников группы «Би-2» задержали в Таиланде из-за отсутствия разрешения на работу после концертов на Пхукете и в Паттайе. Музыканты были оштрафованы на 3000 тайских бат (около $84, или 7500 руб.). В результате всех участников группы депортировали в Израиль.