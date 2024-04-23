Несколько участников «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии
Несколько участников группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. Об этом сообщил глава администрации президента республики Адриан Балуцел в своем Telegram-канале.
«Сегодня несколько участников группы “Би-2” и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдовы», – написал он.
Имена участников группы «Би-2», которые подали документы на гражданство Молдавии, не уточняются. Балуцел сообщил, что их заявления будут переданы президенту республики Майе Санду.
В состав группы «Би-2» входят Шура Би-2 (настоящее имя – Александр Уман), Лева Би-2 (Егор Бортник, признан в РФ иноагентом), бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко. У Шуры Би-2 есть гражданство Австралии и Израиля, Лева Би-2 также является гражданином Израиля. Остальные музыканты имеют российское гражданство, у Лифшица и Николенко также есть израильские паспорта.
В апреле 2022 г. в Омске должен был состояться концерт «Би-2», но выступление группы отменили после того, как музыканты отказались выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента». За этим инцидентом последовала череда отмен концертов группы в нескольких городах России. После этого «Би-2» покинули страну и стали выступать за рубежом.
В январе 2024 г. участников группы «Би-2» задержали в Таиланде из-за отсутствия разрешения на работу после концертов на Пхукете и в Паттайе. Музыканты были оштрафованы на 3000 тайских бат (около $84, или 7500 руб.). В результате всех участников группы депортировали в Израиль.