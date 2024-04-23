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Несколько участников «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии

Ведомости

Несколько участников группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. Об этом сообщил глава администрации президента республики Адриан Балуцел в своем Telegram-канале.  

«Сегодня несколько участников группы “Би-2” и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдовы», – написал он.

Имена участников группы «Би-2», которые подали документы на гражданство Молдавии, не уточняются. Балуцел сообщил, что их заявления будут переданы президенту республики Майе Санду.

В состав группы «Би-2» входят Шура Би-2 (настоящее имя – Александр Уман), Лева Би-2 (Егор Бортник, признан в РФ иноагентом), бас-гитарист Макс Лакмус, барабанщик Борис Лифшиц и флейтист Ян Николенко. У Шуры Би-2 есть гражданство Австралии и Израиля, Лева Би-2 также является гражданином Израиля. Остальные музыканты имеют российское гражданство, у Лифшица и Николенко также есть израильские паспорта.

В апреле 2022 г. в Омске должен был состояться концерт «Би-2», но выступление группы отменили после того, как музыканты отказались выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента». За этим инцидентом последовала череда отмен концертов группы в нескольких городах России. После этого «Би-2» покинули страну и стали выступать за рубежом.

В январе 2024 г. участников группы «Би-2» задержали в Таиланде из-за отсутствия разрешения на работу после концертов на Пхукете и в Паттайе. Музыканты были оштрафованы на 3000 тайских бат (около $84, или 7500 руб.). В результате всех участников группы депортировали в Израиль.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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