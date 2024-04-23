Несколько участников «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии

В апреле 2022 г. в Омске должен был состояться концерт «Би-2», но выступление группы отменили после того, как музыканты отказались выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента». За этим инцидентом последовала череда отмен концертов группы в нескольких городах России. После этого «Би-2» покинули страну и стали выступать за рубежом.