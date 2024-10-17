Минтруд: выплату остатков средств из маткапитала получили уже 105 000 семей

Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали выплачивать и за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.