Минтруд: выплату остатков средств из маткапитала получили уже 105 000 семей
Около 105 000 российских семей получили выплату остатков материнского капитала. Об этом сообщила первый замминистра труда Ольга Баталина на пленарной сессии демографического форума «Родительский совет».
«Предусмотрена возможность единовременной выплаты этого остатка менее 10 000 руб. 105 000 семей такой возможностью воспользовались», – уточнила Баталина (цитата по ТАСС).
8 июля президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям с детьми 10 000 руб. из остатка материнского капитала. Он подчеркнул, что необходимо организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать оставшиеся средства маткапитала.
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что более 730 000 семей смогут забрать неиспользованный остаток до 10 000 руб. Оставшиеся средства можно будет направить на накопительную пенсию матери.
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали выплачивать и за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.