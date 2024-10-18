Экс-ведущая «России 1» Фарида Курбангалеева обжаловала статус иноагента

Министерство юстиции РФ объявило Курбангалееву иностранным агентом 26 июля. Минюст вменяет Курбангалеевой распространение недостоверной информации о решениях российских властей и их политике, а также высказывания против спецоперации и сотрудничество с иностранными агентами. По данным ведомства, сейчас она является ведущей на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, и проживает за пределами РФ.