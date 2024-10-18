Экс-ведущая «России 1» Фарида Курбангалеева обжаловала статус иноагента
Бывшая ведущая телеканала «Россия 1» Фарида Курбангалеева
«Административный истец: Курбангалеева Ф. Р., административный ответчик: Минюст РФ», – пояснили в суде.
Курбангалеева была ведущей программы «Вести» на «России 1» с 2007 по 2014 г. В 2013-2017 гг. руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». С 2018 г. работает в Праге, ведет собственный YouTube-канал.
26 июня Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву. Она пробудет под стражей два месяца с момента ее экстрадиции в Россию либо задержания на территории РФ.
В отношении журналистки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терактам, оправдание или пропаганда терроризма с использованием СМИ и интернета), а также п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России). В октябре она была объявлена в международный розыск.
Министерство юстиции РФ объявило Курбангалееву иностранным агентом 26 июля. Минюст вменяет Курбангалеевой распространение недостоверной информации о решениях российских властей и их политике, а также высказывания против спецоперации и сотрудничество с иностранными агентами. По данным ведомства, сейчас она является ведущей на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом, и проживает за пределами РФ.