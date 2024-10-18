Экс-гендиректора РВК приговорили к четырем годам колонии
Суд приговорил экс-главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко к четырем годам колонии, передает корреспондент «Ведомостей».
«Обязательно будем обжаловать», – заявил его адвокат Георгий Антонов. Приговор пока не вступил в законную силу. Повалко взяли под стражу в зале суда.
18 октября «Ведомости» писали, что государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил для экс-главы РВК семь лет лишения свободы в колонии общего режима, а также потребовал запретить три года занимать должности в государственных и инвестиционных фондах.
Уголовное дело в отношении Повалко было возбуждено летом 2020 г. Изначально следователи инкриминировали директору РВК злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 201 УК), но затем ему вменили ч. 3 ст. 285 УК – злоупотребление должностными полномочиями, также с тяжкими последствиями. После задержания за экс-главу РВК вступились коллеги – 22 венчурных инвестора подписали открытое письмо в его поддержку.