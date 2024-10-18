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Экс-гендиректора РВК приговорили к четырем годам колонии

Ведомости

Суд приговорил экс-главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко к четырем годам колонии, передает корреспондент «Ведомостей».

«Обязательно будем обжаловать», – заявил его адвокат Георгий Антонов. Приговор пока не вступил в законную силу. Повалко взяли под стражу в зале суда.

18 октября «Ведомости» писали, что государственный обвинитель в ходе прений сторон запросил для экс-главы РВК семь лет лишения свободы в колонии общего режима, а также потребовал запретить три года занимать должности в государственных и инвестиционных фондах.

Уголовное дело в отношении Повалко было возбуждено летом 2020 г. Изначально следователи инкриминировали директору РВК злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 201 УК), но затем ему вменили ч. 3 ст. 285 УК – злоупотребление должностными полномочиями, также с тяжкими последствиями. После задержания за экс-главу РВК вступились коллеги – 22 венчурных инвестора подписали открытое письмо в его поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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