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Путину представили разработки бионических протезов на выставке РФПИ

Ведомости

Президент России Владимир Путин осмотрел выставку Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), посвященную сотрудничеству со странами БРИКС и инвестициям в развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Глава государства ознакомился с отечественными разработками в области производства бионических протезов и создания систем компьютерного зрения с использованием технологий ИИ.

На выставке также присутствовал тестировщик протезов Максим Емец, который сыграл для Путина на гитаре, используя высокотехнологичный протез с ИИ. Выход продукции на рынок планируется в 2025 г.

18 октября Путин выступил на пленарной сессии делового форума БРИКС. Президент назвал солидным состав участников форума, подчеркнув, что на нем присутствуют ведущие представители бизнеса из всех государств БРИКС. По его словам, страны объединения давно и успешно сотрудничают друг с другом, реализуют крупные совместные проекты в самых разных отраслях – в промышленности, энергетике, транспорте и инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике.

По словам Путина, совокупный ВВП БРИКС составляет более $60 трлн, а общий показатель превышает ВВП стран G7.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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