Путину представили разработки бионических протезов на выставке РФПИ

18 октября Путин выступил на пленарной сессии делового форума БРИКС. Президент назвал солидным состав участников форума, подчеркнув, что на нем присутствуют ведущие представители бизнеса из всех государств БРИКС. По его словам, страны объединения давно и успешно сотрудничают друг с другом, реализуют крупные совместные проекты в самых разных отраслях – в промышленности, энергетике, транспорте и инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике.