Путину представили разработки бионических протезов на выставке РФПИ
Президент России Владимир Путин осмотрел выставку Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), посвященную сотрудничеству со странами БРИКС и инвестициям в развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Глава государства ознакомился с отечественными разработками в области производства бионических протезов и создания систем компьютерного зрения с использованием технологий ИИ.
На выставке также присутствовал тестировщик протезов Максим Емец, который сыграл для Путина на гитаре, используя высокотехнологичный протез с ИИ. Выход продукции на рынок планируется в 2025 г.
18 октября Путин выступил на пленарной сессии делового форума БРИКС. Президент назвал солидным состав участников форума, подчеркнув, что на нем присутствуют ведущие представители бизнеса из всех государств БРИКС. По его словам, страны объединения давно и успешно сотрудничают друг с другом, реализуют крупные совместные проекты в самых разных отраслях – в промышленности, энергетике, транспорте и инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике.
По словам Путина, совокупный ВВП БРИКС составляет более $60 трлн, а общий показатель превышает ВВП стран G7.