Путин выступил на открытии пленарной сессии делового форума БРИКС

Президент напомнил, что российское председательство проходит под общим девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». В этой связи партнеры по БРИКС работали по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. К настоящему времени план выполнен более чем на 80%. Проведено свыше 200 мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч, состоялось большинство экспертных и министерских заседаний.