Путин выступил на открытии пленарной сессии делового форума БРИКС

Путин выступил на открытии пленарной сессии делового форума БРИКСПрезидент подвел предварительные итоги российского председательства в объединении
Президент России Владимир Путин открыл пленарную сессию делового форума БРИКС.
Путин отметил, что состав участников форума весьма солидный – на нем присутствуют ведущие представители бизнеса из всех государств БРИКС. Страны объединения давно и успешно сотрудничают друг с другом, реализуют крупные совместные проекты в самых разных отраслях – в промышленности, энергетике, транспорте и инфраструктуре, сельском хозяйстве и цифровой экономике.
«Особо хочу отметить, что на нынешний форум прибыли и бизнесмены из тех стран, которые с 1 января текущего года стали полноправными членами БРИКС. А это наши коллеги и друзья из Саудовской Аравии, Ирана, Египта, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратов», – отметил Путин.
По словам Путина, Россия как действующий председатель в БРИКС стремится всячески способствовать интеграции новобранцев во все механизмы сотрудничества, их радушно приняли в деловом сообществе.
Президент напомнил, что российское председательство проходит под общим девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». В этой связи партнеры по БРИКС работали по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. К настоящему времени план выполнен более чем на 80%. Проведено свыше 200 мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч, состоялось большинство экспертных и министерских заседаний.
Совокупный ВВП БРИКС, по словам Путина, составляет более $60 трлн, а общий показатель превышает ВВП стран G7 – разрыв увеличивается и будет увеличиваться, это неизбежно. Совокупный рост стран БРИКС прогнозируется на уровне 4%, это выше, чем у стран G7 и других стран.
«Страны, входящие в наше объединение, фактически являются драйверами экономического мирового роста. И именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП. В рамках объединения выстраиваются соответствующие платформы развития», – пояснил Путин.
Банк развития БРИКС, считает Путин, должен стать инвестором инфраструктурных проектов. Один из ключевых вопросов укрепления деловых партнеров в рамках БРИКС, отметил российский лидер, это повышение транспортной связанности, создание новых, востребованных бизнесом грузовых магистралей и коридоров современных интермодальных решений и логистических сил.
«Среди наших флагманских проектов – Северный морской путь и коридор Север – Юг. Эти континентальные артерии призваны обеспечить короткие выгодные торговые пути, связать крупные промышленные, сельскохозяйственные и электроэнергетические узлы с потребительскими рынками», – отметил Путин.
БРИКС предстоит создать единую цифровую инфраструктуру, при этом важно определить согласованные подходы бизнеса, общественности, профильных уровней власти по использованию биометрии, обеспечиванию информационной безопасности.
«Наши общие основные усилия должны быть сосредоточены на развитии и укреплении собственных платформ, обеспечивающих экономический рост. Имею в виду технологические решения, финансовые и инвестиционные механизмы, решения логистики и т.д.», – подчеркнул президент.
Путин выразил уверенность, что реализация потенциала БРИКС, основывающегося, в частности, на большой численности и мощной ресурсной базе, принесет максимальную выгоду странам объединения, бизнесу и всем гражданам.
Саммит БРИКС пройдет 22–24 октября в Казани. В саммите примут участие представители 32 стран. Причем 24 страны будут представлены лидерами государств. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в БРИКС председательствует Россия. В сентябре Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности объединения сообщили уже 34 государства.