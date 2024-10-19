Создатель библиотеки Flibusta сообщил о продолжении работы проекта
Создатель онлайн-библиотеки Flibusta, скрывающийся под ником Stiver, сообщил о продолжении работы проекта. В сентябре он рассказал о болезни и предупредил о закрытии сайта.
Создатель пиратской библиотеки 23 сентября сообщил, что у него обнаружили онкологическое заболевание, в связи с чем портал прекращает свою работу. «Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, Flibusta на этом, видимо, закончилась, как и я сам», – написал Stiver.
Тогда он уточнил, что серверы библиотеки оплачены еще на несколько недель.
Библиотека Flibusta работает с 2009 г. В апреле 2016 г. из-за жалоб правообладателей Мосгорсуд «навечно» заблокировал доступ к ее сайту. Возможность добиться «вечной» блокировки сайтов, дважды признанных судом нарушителями авторских прав, у правообладателей появилась благодаря версии антипиратского закона, которая вступила в силу в мае 2015 г.
Решение о первичной блокировке основного портала было принято в 2015 г. по иску издательства «Эксмо». Поводом для его подачи стало появление на сайте онлайн-библиотеки книг Рэя Брэдбери.