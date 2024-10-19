Создатель библиотеки Flibusta сообщил о продолжении работы проекта

Создатель пиратской библиотеки 23 сентября сообщил, что у него обнаружили онкологическое заболевание, в связи с чем портал прекращает свою работу. «Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, Flibusta на этом, видимо, закончилась, как и я сам», – написал Stiver.