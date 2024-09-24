Создатель библиотеки Flibusta сообщил о закрытии сайта и серьезной болезни
Создатель пиратской библиотеки Flibusta, скрывающийся под ником Stiver, сообщил, что портал прекращает свою работу – у основателя диагностировали рак. Соответствующая запись опубликована на сайте библиотеки.
«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, Flibusta на этом, видимо, закончилась, как и я сам», – написал Stiver, сообщив, что серверы библиотеки оплачены еще на несколько недель.
Пиратская библиотека Flibusta работает с 2009 г. В апреле 2016 г. из-за жалоб правообладателей Мосгорсуд «навечно» заблокировал доступ к ее сайту. Возможность добиться «вечной» блокировки сайтов, дважды признанных судом нарушителями авторских прав, у правообладателей появилась благодаря версии антипиратского закона, которая вступила в силу в мае 2015 г.
Решение о первичной блокировки основного портала было принято в 2015 г. по иску издательства «Эксмо». Поводом для его подачи стало появление на сайте онлайн-библиотеки книг Рэя Брэдбери.