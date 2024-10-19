В Кирсанове подготовлены дополнительные места для жильцов дома после взрыва газа
В Кирсанове Тамбовской области подготовлены дополнительные места пребывания с более комфортными условиями для жильцов дома, в котором произошел взрыв газа. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.
«Посетили ПВР – Кирсановский аграрно-промышленный колледж, где могут поселиться жители данного дома. Подготовили также дополнительные места пребывания с более комфортными условиями – санатории "Жемчужина леса" и "Серебряный бор"», – уточнил Егоров.
По его словам, самым главным в настоящий момент является разбор завалов. На месте происшествия работает МЧС России. Власти ждут оценки дома, чтобы принять решение о восстановлении или сносе здания. Доступ в дом ограничен до тех пор, пока руководство региона не убедится в его безопасности. Губернатор поручил создать чат со всеми собственниками для обсуждения вопросов дополнительной помощи.
Взрыв бытового газа произошел в Кирсанове в 4:55 мск в пятиэтажном доме на улице Коммунистической. Егоров сообщил о двух погибших, уточнив, что за медицинской помощью обратились восемь жильцов. Позднее были обнаружены тела еще двух погибших. Власти подготовили пункт временного размещения на 60 человек.
Следственный комитет РФ возбудил уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).