В Кирсанове подготовлены дополнительные места для жильцов дома после взрыва газа

По его словам, самым главным в настоящий момент является разбор завалов. На месте происшествия работает МЧС России. Власти ждут оценки дома, чтобы принять решение о восстановлении или сносе здания. Доступ в дом ограничен до тех пор, пока руководство региона не убедится в его безопасности. Губернатор поручил создать чат со всеми собственниками для обсуждения вопросов дополнительной помощи.