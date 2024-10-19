АТОР не фиксирует массовых отмен туров на Кубу после сбоев в электроснабжении
Массовых аннуляций туров на Кубу в связи со сбоями в электроснабжении после остановки ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе не зафиксировано. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Туроператоры не фиксируют массовых отмен бронирований туров на Кубу, но есть сложности с подтверждением новых заявок. Если электроснабжение не будет восстановлено, бизнес ждет снижения объемов бронирования на направлении», – говорится в сообщении.
Туристам, планирующим отдых на Кубе за пределами отелей, рекомендуется обратить внимание, что представители туристического бизнеса не отрицают наличия проблем на острове, вызванных сбоем энергосистемы. Отдыхающим необходимо планировать отдых с учетом того, что отключение электричества может сделать отдых менее комфортным.
18 октября Куба осталась без электричества после остановки ТЭЦ. Полное отключение национальной электроэнергетической системы острова произошло в 11:00 (18:00 мск). Местные власти работают над восстановлением подачи ресурса. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в проблемах с электричеством США. По его словам, политика страны привела к ситуации с осложнением импорта топлива.
Посольство России на Кубе призвало сограждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею.