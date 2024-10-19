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АТОР не фиксирует массовых отмен туров на Кубу после сбоев в электроснабжении

Ведомости

Массовых аннуляций туров на Кубу в связи со сбоями в электроснабжении после остановки ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе не зафиксировано. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры не фиксируют массовых отмен бронирований туров на Кубу, но есть сложности с подтверждением новых заявок. Если электроснабжение не будет восстановлено, бизнес ждет снижения объемов бронирования на направлении», – говорится в сообщении.

Туристам, планирующим отдых на Кубе за пределами отелей, рекомендуется обратить внимание, что представители туристического бизнеса не отрицают наличия проблем на острове, вызванных сбоем энергосистемы. Отдыхающим необходимо планировать отдых с учетом того, что отключение электричества может сделать отдых менее комфортным.

18 октября Куба осталась без электричества после остановки ТЭЦ. Полное отключение национальной электроэнергетической системы острова произошло в 11:00 (18:00 мск). Местные власти работают над восстановлением подачи ресурса. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в проблемах с электричеством США. По его словам, политика страны привела к ситуации с осложнением импорта топлива.

Посольство России на Кубе призвало сограждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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