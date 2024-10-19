Дипломаты на Кубе призвали россиян сохранять спокойствие на фоне остановки ТЭЦ

Накануне остров остался без электричества после остановки ТЭЦ Антонио Гутераса в Матансасе. Полное отключение национальной электроэнергетической системы Кубы случилось в 11:00 (18:00 мск), сообщало местное министерство энергетики и горной промышленности. Власти работают над восстановлением подачи ресурса. Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил в проблемах с электричеством США. По его мнению, политика страны привела к ситуации с осложнением импорта топлива.