ТАСС: контент Дудя и Моргенштерна оплачивала Yoola Labs Ltd
Украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd оплачивала видеоконтент, который размещался в социальных сетях журналиста Юрия Дудя
Согласно документу, Yoola Labs Ltd с августа 2017-го по июнь 2020 г. осуществила 36 транзакций на банковский счет Дудя. Минюст внес журналиста в реестр иноагентов 15 апреля 2022 г.
Моргенштерна ведомство внесло в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, 6 мая 2022 г. В обосновании включения артиста в список указано «осуществление политической деятельности», в сведениях об иностранных источниках – Yoola Labs Ltd. По данным ведомства, Моргенштерн с 2020 по 2022 г. получил переводы на сумму свыше 29 млн руб. от компании. Средства были получены за политические посты в Telegram-канале «Не Моргенштерн».
В мае 2022 г. в суд поступил иск Моргенштерна к Минюсту с требованием снять с него этот статус, но в июле суд отказался исключить артиста из списка. После этого рэпер неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. 8 сентября 2024 г. в отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
12 октября прокуратура возбудила административное дело в отношении Дудя о нарушении порядка деятельности иноагента после выхода интервью с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым. Прокуратура установила, что журналист разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером без указания того, что материал произведен и распространяется иноагентом. Ведомство возбудило дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).