ТАСС: контент Дудя и Моргенштерна оплачивала Yoola Labs Ltd

В мае 2022 г. в суд поступил иск Моргенштерна к Минюсту с требованием снять с него этот статус, но в июле суд отказался исключить артиста из списка. После этого рэпер неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. 8 сентября 2024 г. в отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента). Ему грозит до двух лет лишения свободы.