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ТАСС: контент Дудя и Моргенштерна оплачивала Yoola Labs Ltd

Ведомости

Украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd оплачивала видеоконтент, который размещался в социальных сетях журналиста Юрия Дудя (считается в России иноагентом) и рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на гражданский иск юристов.

Согласно документу, Yoola Labs Ltd с августа 2017-го по июнь 2020 г. осуществила 36 транзакций на банковский счет Дудя. Минюст внес журналиста в реестр иноагентов 15 апреля 2022 г.

Моргенштерна ведомство внесло в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, 6 мая 2022 г. В обосновании включения артиста в список указано «осуществление политической деятельности», в сведениях об иностранных источниках – Yoola Labs Ltd. По данным ведомства, Моргенштерн с 2020 по 2022 г. получил переводы на сумму свыше 29 млн руб. от компании. Средства были получены за политические посты в Telegram-канале «Не Моргенштерн».

В мае 2022 г. в суд поступил иск Моргенштерна к Минюсту с требованием снять с него этот статус, но в июле суд отказался исключить артиста из списка. После этого рэпер неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. 8 сентября 2024 г. в отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (неисполнение обязанностей иноагента). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

12 октября прокуратура возбудила административное дело в отношении Дудя о нарушении порядка деятельности иноагента после выхода интервью с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым. Прокуратура установила, что журналист разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером без указания того, что материал произведен и распространяется иноагентом. Ведомство возбудило дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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