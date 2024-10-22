Отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине» Арашуков обвиняется во взятке

В октябре этого года на странице экс-сенатора в Instagram ( принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) вышел пост с извинениями Арашукова перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Как пояснил осужденный, текст сообщения был написан им собственноручно, после чего передан через адвоката для дальнейшей публикации. В посте Арашуков также просил Кадырова «оказать милость и помочь его семье в сложившейся ситуации».