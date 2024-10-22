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Отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине» Арашуков обвиняется во взятке

Ведомости

Осужденный на пожизненное лишение свободы экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвиняется в передаче взятки в размере не менее 3 млн руб. сотруднику управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Оренбургской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным следствия, с июля по октябрь 2024 г. Арашуков, содержащийся в ИК-6 («Черный дельфин»), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН взятку за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ в колонии, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.

Сотрудник УФСИН сообщил об этой ситуации в правоохранительные органы. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о взяточничестве в отношении Арашукова и адвоката. Совместно с ФСБ России продолжается установление иных участников преступления, отметила Петренко.

27 декабря 2022 г. Московский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы Арашукову и его отца – бывшего советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Их признали виновными в зависимости от роли и участия в организации преступного сообщества, убийств, превышении должностных полномочий, принуждении к даче показаний и растрате в особо крупном размере. Арестованное в ходе следствия имущество семьи Арашуковых судом отправлено в доход государства – в счет погашения гражданских исков.

В октябре этого года на странице экс-сенатора в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) вышел пост с извинениями Арашукова перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Как пояснил осужденный, текст сообщения был написан им собственноручно, после чего передан через адвоката для дальнейшей публикации. В посте Арашуков также просил Кадырова «оказать милость и помочь его семье в сложившейся ситуации».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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