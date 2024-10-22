Отбывающий пожизненный срок в «Черном дельфине» Арашуков обвиняется во взятке
Осужденный на пожизненное лишение свободы экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвиняется в передаче взятки в размере не менее 3 млн руб. сотруднику управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Оренбургской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
По данным следствия, с июля по октябрь 2024 г. Арашуков, содержащийся в ИК-6 («Черный дельфин»), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН взятку за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ в колонии, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным.
Сотрудник УФСИН сообщил об этой ситуации в правоохранительные органы. Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о взяточничестве в отношении Арашукова и адвоката. Совместно с ФСБ России продолжается установление иных участников преступления, отметила Петренко.
27 декабря 2022 г. Московский городской суд приговорил к пожизненному лишению свободы Арашукову и его отца – бывшего советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Их признали виновными в зависимости от роли и участия в организации преступного сообщества, убийств, превышении должностных полномочий, принуждении к даче показаний и растрате в особо крупном размере. Арестованное в ходе следствия имущество семьи Арашуковых судом отправлено в доход государства – в счет погашения гражданских исков.
В октябре этого года на странице экс-сенатора в Instagram