Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объяснил обращение к Кадырову

Накануне политик опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пост с извинениями перед главой Чечни, в котором заверил Кадырова, что «никогда намеренно ничего не делал», что могло «разозлить или обидеть» его близкого друга, и признал свои ошибки.