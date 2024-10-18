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Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объяснил обращение к Кадырову

Ведомости

Мои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым – это «наше личное» дело, заявил РБК бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение.

Накануне политик опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пост с извинениями перед главой Чечни, в котором заверил Кадырова, что «никогда намеренно ничего не делал», что могло «разозлить или обидеть» его близкого друга, и признал свои ошибки.

«Я не вижу ничего плохого, когда человек ошибается, признает свою ошибку и приносит извинения, тем более перед тем, кого он считает близким человеком», – заявил Арашуков.

Он также отметил, что текст сообщения был написан им собственноручно, после чего передан через адвоката для дальнейшей публикации.  

Осужденный попросил Кадырова «оказать милость и помочь его семье в сложившейся ситуации».

 «Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз», – подчеркнул Арашуков.

В декабре 2022 г. Мосгорсуд приговорил Рауфа и его отца Рауля Арашукова к пожизненному заключению. Их обвинили в создании преступного сообщества, хищении газа более чем на 4 млрд руб. и организации заказных убийств. Арашуковы не признали свою вину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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