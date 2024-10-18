Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объяснил обращение к Кадырову
Накануне политик опубликовал на своей странице в Instagram
«Я не вижу ничего плохого, когда человек ошибается, признает свою ошибку и приносит извинения, тем более перед тем, кого он считает близким человеком», – заявил Арашуков.
Он также отметил, что текст сообщения был написан им собственноручно, после чего передан через адвоката для дальнейшей публикации.
Осужденный попросил Кадырова «оказать милость и помочь его семье в сложившейся ситуации».
«Я и моя семья никогда не забудем то добро и помощь, что ты нам оказывал не раз», – подчеркнул Арашуков.
В декабре 2022 г. Мосгорсуд приговорил Рауфа и его отца Рауля Арашукова к пожизненному заключению. Их обвинили в создании преступного сообщества, хищении газа более чем на 4 млрд руб. и организации заказных убийств. Арашуковы не признали свою вину.