Кадыров пообещал отправлять на спецоперацию нарушивших закон чеченцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что виновные в нарушении законодательства чеченцы будут отправляться на службу в ряды Вооруженных сил (ВС) России для участия в боевых действиях в зоне спецоперации. Соответствующее заявление глава республики опубликовал в своем Telegram-канале.
«Мы много раз предупреждали подобных смутьянов и нарушителей порядка. Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон – либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», – заявил Кадыров.
По его словам, в настоящий момент формируется новый полк численностью 2500 человек, в который в том числе могут войти правонарушители. Среди нарушений, которые допускает «мизерная» доля чеченской молодежи, продолжил Кадыров – «припарковаться где угодно, сесть за руль, находясь под влиянием запрещенных препаратов, нарушать ПДД, гордясь этим, провоцировать конфликты».
Проконтролировать инициативу Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову.
7 октября Кадыров назвал «отвратительными» методы ужесточения миграционной политики в России, добавив, что «массовым выдворением проблему не решить», также он призвал «наладить грамотную систему миграционного контроля».