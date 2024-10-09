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Кадыров пообещал отправлять на спецоперацию нарушивших закон чеченцев

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что виновные в нарушении законодательства чеченцы будут отправляться на службу в ряды Вооруженных сил (ВС) России для участия в боевых действиях в зоне спецоперации. Соответствующее заявление глава республики опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы много раз предупреждали подобных смутьянов и нарушителей порядка. Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон – либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», – заявил Кадыров.

По его словам, в настоящий момент формируется новый полк численностью 2500 человек, в который в том числе могут войти правонарушители. Среди нарушений, которые допускает «мизерная» доля чеченской молодежи, продолжил Кадыров – «припарковаться где угодно, сесть за руль, находясь под влиянием запрещенных препаратов, нарушать ПДД, гордясь этим, провоцировать конфликты».

Проконтролировать инициативу Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову.

7 октября Кадыров назвал «отвратительными» методы ужесточения миграционной политики в России, добавив, что «массовым выдворением проблему не решить», также он призвал «наладить грамотную систему миграционного контроля».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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