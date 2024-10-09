Кадыров пообещал отправлять на спецоперацию нарушивших закон чеченцев

«Мы много раз предупреждали подобных смутьянов и нарушителей порядка. Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон – либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», – заявил Кадыров.