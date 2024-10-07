Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «отвратительными» методы ужесточения миграционной политики в России, добавив, что «массовым выдворением проблему не решить».
«Некоторые принимаемые меры, мягко говоря, разочаровывают. Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящий момент элементы миграционного контроля применяются хаотично и жестко. Он также отметил, что дальнейшее применение существующих методов только усугубит проблему с миграцией, тогда как необходимо «наладить грамотную систему миграционного контроля».
3 октября в Думу было внесено сразу пять законопроектов, ограничивающих в России возможность организации нелегальной миграции. Свои подписи под внесенными в нижнюю палату документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Власти стали принимать активные меры по ужесточению миграционной политики в РФ после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. Тогда в результате вооруженного нападения четырех террористов погибли 145 человек, еще 551 человек был ранен. Обвиняемыми по уголовному делу являются иностранные граждане, в основном из Таджикистана.