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Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «отвратительными» методы ужесточения миграционной политики в России, добавив, что «массовым выдворением проблему не решить».

«Некоторые принимаемые меры, мягко говоря, разочаровывают. Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент элементы миграционного контроля применяются хаотично и жестко. Он также отметил, что дальнейшее применение существующих методов только усугубит проблему с миграцией, тогда как необходимо «наладить грамотную систему миграционного контроля».

3 октября в Думу было внесено сразу пять законопроектов, ограничивающих в России возможность организации нелегальной миграции. Свои подписи под внесенными в нижнюю палату документами поставили более 350 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. Власти стали принимать активные меры по ужесточению миграционной политики в РФ после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. Тогда в результате вооруженного нападения четырех террористов погибли 145 человек, еще 551 человек был ранен. Обвиняемыми по уголовному делу являются иностранные граждане, в основном из Таджикистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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