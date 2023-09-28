Суд утвердил пожизненный приговор Арашуковым

Суд утвердил пожизненный приговор АрашуковымПри этом от наказания освобожден экс-следователь Андрей Филиппов в связи с отбытием
Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений наказание экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу, бывшему советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову. Таким образом, приговор вступил в законную силу. Арашуковы будут отбывать пожизненный срок в колонии особого режима. Рассмотрение жалобы заняло у суда месяц.
Вместе с Арашуковыми в конце декабря 2022 г. были приговорены к срокам от пяти до 22 лет колонии еще четверо фигурантов: бывший первый заместитель руководителя управления Следственного комитета (СК) по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов, бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов и директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев. Он единственный, кто признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов. Хашукаева взяли под стражу в зале суда. При этом от наказания по приговору был освобожден Филиппов в связи с отбытием им наказания в СИЗО.
Вместе с тем судебная коллегия апелляционной инстанции отказала в удовлетворении жалоб не только подсудимых и их защитников, но и представителю генпрокуратуры Марии Семененко. Она, в свою очередь, подавала представление не в части сроков наказания, а по суммам гражданских исков потерпевших.
Представляющая интересы Арашукова-старшего адвокат Екатерина Малиновская в беседе с «Ведомостями» заявила, что защита будет обжаловать приговор в кассации.
Мосгорсуд 27 декабря 2022 г. признал фигурантов виновными в множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества и девять эпизодов хищений природного газа и растраты средств на суммы 3,8 млрд и 782 млн руб., а также превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний.
Вместе с приговором судья Гученкова удовлетворила гражданские иски от потерпевших о возмещении вреда. С Рауфа Арашукова суд взыскал в счет возмещения причиненного преступления и материального ущерба в пользу «Газпром межрегионгаз Черкесск» 4,5 млн руб., в пользу «Газпром газораспределение Ставрополь» – 740 млн руб., в пользу «Газпром межрегионгаз Ставрополь» – 39,7 млн руб. А с отца, согласно решению суда, взыскано в пользу «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 3,23 млрд руб., в пользу «Газпром межрегионгаз Пятигорск» – 472 млн руб.
В счет компенсации морального вреда вдове Шебзухова – Алле Камбиевой присуждена компенсация в размере 3 млн руб., его брату Фралю Шебзухову также компенсируют вред суммой в размере 3 млн руб., потерпевшей Жанне Шебзуховой – 3 млн руб. и Руслану Хабзанову – 1 млн руб. Гражданский иск потерпевшего Фраля Шебзухова о компенсации утраты трудоспособности и возмещении расходов на лечение оставлен без рассмотрения.
Арестованное в ходе следствия имущество семьи Арашуковых суд решил обратить в доход государства после вступления приговора в законную силу – в счет погашения гражданских исков. Помимо многочисленных объектов недвижимости у них был арестован целый автопарк, включающий порядка 90 автомобилей, среди которых Bentley, Lexus, Mercedes, Porsche Cayenne, Hummer и ретроавтомобиль ЗИС-115.
Следствием и судом было установлено, что Арашуков-старший совместно с соучастниками похитили природный газ на территории Ставропольского края и КЧР, а также совершили растрату средств предприятий газовой отрасли под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам на общую сумму в размере 4,4 млрд руб.
Помимо этого в 2010 г. отец с сыном организовали убийства в городе Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества. Кроме того, Рауф Арашуков организовал избиение депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова с целью изменения им показаний о его причастности к убийствам.
Арашуковы находятся под арестом в СИЗО «Лефортово» с января 2019 г. Они считают уголовное преследование политически мотивированным и убеждены, что их могли заказать предшественник на посту сенатора от КЧР Вячеслав Дерев и бывший министр внутренних дел республики Казимир Боташев.