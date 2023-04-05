Рауль Арашуков не может молиться по ночам в СИЗО

Малиновская отметила, что по распорядку учреждения в ночное время нельзя вставать с кровати. «До 21 апреля у мусульман пост, и они молятся несколько раз ночью. Только до утреннего намаза разрешено принятие пищи. Он соблюдает пост», – пояснила защитник. По ее словам, при совершении молитвы Арашуков-старший якобы получил замечание.