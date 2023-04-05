Рауль Арашуков не может молиться по ночам в СИЗО

Рауль Арашуков не может молиться по ночам в СИЗОВ последние годы жалоб на проблемы с обрядами не поступало, сообщили в ОНК
Администрация следственного изолятора «Лефортово» запретила отцу экс-сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова – Раулю (экс-советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз») делать намаз в ночное время, сообщила «Ведомостям» его адвокат Екатерина Малиновская. «Ведомости» направили запрос во ФСИН.
Малиновская отметила, что по распорядку учреждения в ночное время нельзя вставать с кровати. «До 21 апреля у мусульман пост, и они молятся несколько раз ночью. Только до утреннего намаза разрешено принятие пищи. Он соблюдает пост», – пояснила защитник. По ее словам, при совершении молитвы Арашуков-старший якобы получил замечание.
Согласно расписанию намазов на 5 апреля, опубликованному на официальном сайте Совета муфтиев России, обязательная пятикратная молитва в Москве совершается в 03:33, 05:45, 12:38, 16:09, 19:20 и в 21:06.
Во время месяца Рамадан (обязательный пост у мусульман) есть дополнительные коллективные ночные молитвы, рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. По его словам, первая молитва совершается после утреннего приема пищи в 3:30 (по московскому времени), последняя – около 21:00 перед вечерним приемом пищи.
Насколько известно Аббясову, в местах лишения свободы разрешено молиться, имамы регулярно посещают осужденных и привозят им коврики для молитв. Он предположил, что запрет на ночную молитву может быть связан с распорядком дня конкретного учреждения (речь идет не о местах лишения свободы, а о СИЗО).
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников в беседе с «Ведомостями» отметил, что уже более пяти лет подобных жалоб из столичных СИЗО не поступало. Адвокат Мурад Мусаев также заявил, что никогда не сталкивался в своей практике с такой проблемой.
27 декабря 2022 г. Мосгорсуд огласил обвинительный приговор Арашуковым. Судья Елена Гученкова назначила им наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима (в такие направляют осужденных на пожизненное). Сейчас отец и сын находятся в СИЗО в ожидании апелляции, ее дата пока не назначена.
Арашуковы находятся под арестом в СИЗО «Лефортово» с января 2019 г. Они считают уголовное преследование политически мотивированным и убеждены, что за ним может стоять предшественник Арашукова на посту сенатора от КЧР Вячеслав Дерев и бывший министр внутренних дел республики Казимир Боташев.
Согласно приговору, Арашуковы признаны виновными во множестве преступлений, среди которых два эпизода организации убийства, организация преступного сообщества и девять эпизодов хищений природного газа и растраты средств на суммы 3,8 млрд и 782 млн руб., а также превышение должностных полномочий и принуждение к даче ложных показаний.
Арестованное в ходе следствия имущество семьи Арашуковых суд решил обратить в доход государства после вступления приговора в законную силу – в счет погашения гражданских исков. Помимо многочисленных объектов недвижимости у них был арестован целый автопарк, включающий порядка 90 автомобилей, среди которых Bentley, Lexus, Mercedes, Porsche Cayenne, Hummer и ретроавтомобиль ЗИС-115.
Следствием и судом установлено, что Арашуков-старший совместно с соучастниками похитили природного газа на территории Ставропольского края и КЧР, а также совершили растрату средств предприятий газовой отрасли под видом оплаты по договорам подряда и выплат заработной платы родственникам на общую сумму в размере 4,4 млрд руб.
Помимо этого в 2010 г. отец с сыном организовали убийства в городе Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества. Кроме того, Рауф Арашуков организовал избиение депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова с целью изменения им показаний о его причастности к убийствам.