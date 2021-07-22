Суд изъял имущество Арашуковых на 1,3 млрд рублей
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Басманного суда. Изначально Генпрокуратура подавала иск в Верховный суд с требованием изъять в пользу государства 75 объектов недвижимости и 14 автотранспортных средств, а также с ходатайством об изменении подсудности. Прокуратура в ходе проверки установила, что при зарплате около 65 млн руб. за период с 2007 по 2017 г. и около 15 млн руб. за 2009 по 2018 г., Арашуков и его семья приобрели имущество примерно на 1,47 млрд руб., сообщали в пресс-службе ведомства в июле 2020 г. Среди обнаруженных объектов недвижимости - пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-пэлас», ресторан, банный комплекс и семь земельных участков.
Как уточнил РБК адвокат Рауля Арашукова, в ходе судебного процесса Генпрокуратура скорректировала свои требования по изъятию имущества, ведомство передумало взыскивать с Арашуковых две квартиры в Черкесске и Ставрополе, а также часть предметов роскоши, сообщил Постанюк. Остальные требования судом были удовлетворены в полном объеме.
В апреле Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Арашуковых и других фигурантов дела. Им, в зависимости от роли и степени участия, предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Рауля Арашукова и восьмерых руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняют в хищении природного газа на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики, а также растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Арашуковых также обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в городе Черкесске в 2010 г. Погибшие препятствовали деятельности преступного сообщества.
Кроме того, бывшим сотрудникам следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову и Андрею Филиппову, а также бывшему сотруднику МВД по республике Тимуру Бетуганову, способствовавшим сокрытию доказательств преступлений Арашуковых, предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.
Среди членов семьи Арашуковых фигурантами уголовных дел также являются двоюродный брат бывшего сенатора Беслан Арашуков и его дядя Ахмед Коцба. Никто из обвиняемых вины не признал.