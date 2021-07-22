Суд изъял имущество Арашуковых на 1,3 млрд рублей

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Басманного суда. Изначально Генпрокуратура подавала иск в Верховный суд с требованием изъять в пользу государства 75 объектов недвижимости и 14 автотранспортных средств, а также с ходатайством об изменении подсудности. Прокуратура в ходе проверки установила, что при зарплате около 65 млн руб. за период с 2007 по 2017 г. и около 15 млн руб. за 2009 по 2018 г., Арашуков и его семья приобрели имущество примерно на 1,47 млрд руб., сообщали в пресс-службе ведомства в июле 2020 г. Среди обнаруженных объектов недвижимости - пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-пэлас», ресторан, банный комплекс и семь земельных участков.