Арашуковы получили пожизненные сроки по делу об убийствах и хищении

Арашуковы получили пожизненные сроки по делу об убийствах и хищенииИменно такое наказание для них запрашивала государственный обвинитель
Московский городской суд назначил наказание экс-сенатору от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфу Арашукову и его отцу — бывшему советнику генерального директора компании «Газпроммежрегионгаз» Раулю Арашукову в виде пожизненного лишения свободы, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Суд признал их виновными в зависимости от роли и участия в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 — п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийств), ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (принуждение к даче показаний) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
В ходе прений сторон государственный обвинитель Мария Семененко запросила наказание для Арашуковых в виде пожизненных сроков лишения свободы. Уголовное дело по существу слушалось в Мосгорсуде с июля 2021 г. с участием присяжных заседателей. Присяжные 23 сентября текущего года сочли доказанной их вину по всем пунктам предъявленных обвинений и признали Арашуковых виновными в организации заказных убийств.
В свою очередь сами подсудимые ни в чем свою вину не признали и просили суд вынести им приговор по справедливости.
Следствием было установлено, что Арашуков-младший по поручению отца организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также, по данным следствия, они причастны к избиению свидетеля убийства Жукова. Сторона обвинения настаивает на том, что убитые могли помешать деятельности преступного сообщества. Преступное сообщество, по версии следствия, было организовано Арашуковым-старшим, который также похитил природный газ на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и КЧР, растратил 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Кроме того, экс-сенатор обвиняется в ложном доносе о пытках сотрудниками правоохранительных органов Гузера Хашукаева, который признал вину.
Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре и незаконности предъявленных обвинений. Защита просила суд воспользоваться правом роспуска присяжных и отправить дело на новое рассмотрение. Арашуковы находятся под арестом с января 2019 г.