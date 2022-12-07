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Мосгорсуд огласит приговор Арашуковым 27 декабря

Ведомости

Московский городской суд назначил на 27 декабря оглашение приговора экс-сенатору от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфу Арашукова и его отцу - бывшему советнику генерального директора компании «Газпроммежрегионгаз» Раулю, сообщила «Ведомостям» адвокат Екатерина Малиновская.

«Оглашение приговора назначено на 27 декабря в 14:00», — сказала Малиновская.

Ранее в прениях государственный обвинитель Мария Семененко запросила наказание для Арашуковых в виде пожизненных сроков лишения свободы.

Присяжные заседатели 23 сентября сочли доказанной их вину по всем пунктам предъявленных обвинений и признали их виновными в организации заказных убийств.

Ранее по теме: Гособвинитель запросил для Арашуковых пожизненные сроки

Вместе с Арашуковыми на скамье подсудимых еще четверо фигурантов дела – бывший первый заместитель руководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов, бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов и директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев.

Булатову прокурор Семененко предложила назначить наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб., а также лишить звания генерал-майора. Бетуганову — аналогичное наказание и лишить звания полковника, Филиппову в виде 6 лет и 8 месяцев колонии общего режима и лишить звания подполковника, а признавшему свою вину Хашукаеву — 5 лет колонии общего режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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