Мосгорсуд огласит приговор Арашуковым 27 декабря

Булатову прокурор Семененко предложила назначить наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб., а также лишить звания генерал-майора. Бетуганову — аналогичное наказание и лишить звания полковника, Филиппову в виде 6 лет и 8 месяцев колонии общего режима и лишить звания подполковника, а признавшему свою вину Хашукаеву — 5 лет колонии общего режима.