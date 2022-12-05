Гособвинитель запросил для Арашуковых пожизненные сроки

Гособвинитель запросил для Арашуковых пожизненные срокиПрисяжные признали доказанной их вину по всем пунктам обвинений
Государственный обвинитель просит суд назначить наказание для экс-сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова в виде пожизненного срока. Его отцу — бывшему советнику генерального директора компании «Газпроммежрегионгаз» Раулю Арашукову прокурор также запросил пожизненный срок лишения свободы, передает корреспондент «Ведомостей».
«Прошу назначить Рауфу Арашукову наказание в виде пожизненного срока лишения свободы в колонии особого режима и штрафа в размере 1 млн руб.», — заявила прокурор Мария Семененко в Мосгорсуде. Его отцу Раулю обвинение также попросило назначить штраф в размере 1 млн. руб. и лишение права занимать должности сроком сроком на 4 года.
23 сентября присяжные признали доказанной вину по всем пунктам обвинений в адрес Арашуковых, а также ряда их предполагаемых подельников.
Вместе с Арашуковыми на скамье подсудимых еще четверо фигурантов дела – бывший первый заместитель руководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов и бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев.
Булатову, считает прокурор Семененко, нужно назначить наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб., а также лишить звания генерал-майора. Бетуганову — аналогичное наказание и лишить звания полковника, Филиппову в виде 6 лет и 8 месяцев колонии строгого режима и лишить звания подполковника, а признавшему свою вину Хашукаеву — 5 лет колонии общего режима.
В свою очередь прокурор Олег Лавров попросил суд удовлетворить гражданские иски частично и оставить под арестом многочисленное имущество фигурантов.
В рамках уголовного дела было заявлено несколько гражданских исков потерпевших о возмещении ущерба вреда. В их числе исковые требования от «Газпром межрегионгаз Пятигорск» о возмещении материального ущерба на сумму 472 775 131 руб. и иск от брата погибшего советника президента КЧР – Мурата Шебзухова. Он требует взыскать с Арашуковых 9,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. В заявлении Шебзухов также просит выплатить более 12 000 руб. за утрату трудоспособности в течение 10 дней, а также возместить расходы на лечение.
В апреле 2021 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-сенатора, его отца и других фигурантов дела. Им, в зависимости от роли и степени участия, предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Следствие считает, что Арашуков-младший по поручению отца организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также, по данным следствия, они причастны к избиению свидетеля убийства Жукова. Сторона обвинения настаивает на том, что убитые могли якобы помешать деятельности преступного сообщества. Преступное сообщество якобы было организовано Арашуковым-старшим, также следствие считает, что он похитил природный газ на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и КЧР, а также растратил 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Кроме того, экс-сенатор обвиняется в ложном доносе о пытках сотрудниками правоохранительных органов Хашукаева.
Арашуковы находятся под арестом с января 2019 г. Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан сотрудниками правоохранительных органов прямо на заседании Совета Федерации. Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела Арашуковых и их предполагаемых подельников чуть более года назад – 24 ноября 2021 г., а перед началом процесса были отобраны восемь основных и 25 запасных присяжных заседателей. Арашуковы вину не признали. Они считают уголовное преследование политически-мотивированным и убеждены, что их мог «заказать» предшественник на посту сенатора от КЧР Вячеслав Дерев и бывший министр внутренних дел республики Казимир Боташев.