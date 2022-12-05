Гособвинитель запросил для Арашуковых пожизненные сроки

Арашуковы находятся под арестом с января 2019 г. Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан сотрудниками правоохранительных органов прямо на заседании Совета Федерации. Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела Арашуковых и их предполагаемых подельников чуть более года назад – 24 ноября 2021 г., а перед началом процесса были отобраны восемь основных и 25 запасных присяжных заседателей. Арашуковы вину не признали. Они считают уголовное преследование политически-мотивированным и убеждены, что их мог «заказать» предшественник на посту сенатора от КЧР Вячеслав Дерев и бывший министр внутренних дел республики Казимир Боташев.