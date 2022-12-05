Генпрокуратура запросит наказание для Арашуковых

Следствие считает, что Арашуков-младший по поручению отца организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также, по данным следствия, они причастны к избиению свидетеля убийства Жукова. Сторона обвинения настаивает на том, что убитые могли якобы помешать деятельности преступного сообщества. Преступное сообщество якобы было организовано Арашуковым-старшим, также следствие считает, что он похитил природный газ на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и КЧР, а также растратил 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Кроме того, экс-сенатор обвиняется в ложном доносе о пытках сотрудниками правоохранительных органов Хашукаева. Последний – единственный из подсудимых, кто признал вину. Его присяжные оправдали по обвинению в участии в преступном сообществе и сочли заслуживающим снисхождения по другим пунктам обвинения.