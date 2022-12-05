Генпрокуратура запросит наказание для Арашуковых

Генпрокуратура запросит наказание для Арашуковых5 декабря в Мосгорсуде должны начаться прения в процессе бывшего сенатора и его отца
Мосгорсд завершил в рамках дела экс-сенатора от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора компании «Газпроммежрегионгаз» Рауля Арашукова стадию обсуждений последствий постановленного присяжными заседателями вердикта и объявил о начале прений сторон. Они пройдут 5 декабря, сообщила «Ведомостям» адвокат Екатерина Малиновская. В прениях сторон гособвинитель попросит суд назначить подсудимым наказание. Присяжные признали доказанной вину по всем пунктам обвинений в адрес Арашуковых, а также ряда их предполагаемых подельников 23 сентября.
Вместе с Арашуковыми на скамье подсудимых еще четверо фигурантов дела – бывший первый заместитель руководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбек Булатов, экс-начальник республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимур Бетуганов и бывший следователь по особо важным делам главка СК по КЧР Андрей Филиппов, директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев. Дело в отношении еще 14 обвиняемых было выделено в отдельное производство и направлено в Преображенский суд Москвы.
В апреле 2021 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-сенатора, его отца и других фигурантов дела. Им, в зависимости от роли и степени участия, предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Следствие считает, что Арашуков-младший по поручению отца организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также, по данным следствия, они причастны к избиению свидетеля убийства Жукова. Сторона обвинения настаивает на том, что убитые могли якобы помешать деятельности преступного сообщества. Преступное сообщество якобы было организовано Арашуковым-старшим, также следствие считает, что он похитил природный газ на сумму 3,8 млрд руб. на территории Ставропольского края и КЧР, а также растратил 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Кроме того, экс-сенатор обвиняется в ложном доносе о пытках сотрудниками правоохранительных органов Хашукаева. Последний – единственный из подсудимых, кто признал вину. Его присяжные оправдали по обвинению в участии в преступном сообществе и сочли заслуживающим снисхождения по другим пунктам обвинения.
В рамках уголовного дела было заявлено несколько гражданских исков потерпевших о возмещении ущерба вреда. В их числе исковые требования от «Газпром межрегионгаз Пятигорск» о возмещении материального ущерба на сумму 472 775 131 руб. и иск от брата погибшего советника президента КЧР – Мурата Шебзухова. Он требует взыскать с Арашуковых 9,5 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. В заявлении Шебзухов также просит выплатить более 12 000 руб. за утрату трудоспособности в течение 10 дней, а также возместить расходы на лечение.
Арашуковы находятся под арестом с января 2019 г. Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан сотрудниками правоохранительных органов прямо на заседании Совета Федерации. Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела Арашуковых и их предполагаемых подельников чуть более года назад – 24 ноября 2021 г., а перед началом процесса были отобраны восемь основных и 25 запасных присяжных заседателей. Арашуковы вину не признали. Они считают уголовное преследование политически мотивированным и убеждены, что их мог «заказать» предшественник на посту сенатора от КЧР Вячеслав Дерев и бывший министр внутренних дел республики Казимир Боташев.